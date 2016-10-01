Як зміняться ціни на основні продукти для українців

З 1 січня 2017 року аграрії перейдуть на нову систему оподаткування, а спеціальний режим із фіксованими виплатами буде остаточно скасований. Через ці зміни ціни на продукти зростуть.
Експерти зазначили, що перехід до загальної системи оподаткування неодмінно вплине на життя українців. За їхніми словами, аграрії будуть змушені підняти ціни на основні продукти – м'ясо, молоко, хліб та яйця.
Експерт Віталій Скоцик попередив, що ціна на пачку вершкового масла сягне 40 гривень, на пакет кефіру – 21 гривні, а хліб буде коштувати на 4 гривні дорожче.
Наразі урядовці та народні депутати намагаються знайти компроміс, аби не допустити зростання цін.
Нардепами уже запропоновано мінімум два варіанти виходу із ситуації: повернення до спеціального режиму оподаткування аграріїв або спеціальний режим оподаткування для галузей, які працюють на внутрішній ринок.
Урядовці замість податкових пільг готові збільшити аграріям державні дотації і зробити їх адресними. Найбільше обіцяють допомагати тваринницьким господарствам та м'ясо-молочним переробникам.
Джерело: 24 Канал