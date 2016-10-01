У сусідній Сучаві відбулася виставка-ярмарок «Вироблено на Буковині»

Участь у традиційній торговиці, презентаційних та мистецьких заходах

на запрошення голови Сучавської повітової ради пана Георге Флутура

взяла делегація з Чернівецької області на чолі з керівником

представницької влади краю Іваном Мунтяном. До складу делегації

увійшли депутати обласної ради, місцеві підприємці, а також майстри

народної творчості та учасники фольклорного аматорського колективу

«Букурія».



«Нещодавно подібна виставка-ярмарок під назвою «Буковинська осінь»

відбулася у Чернівецькій області. Тому шановні ґазди та господарі

гостинної сучавської землі, мені надзвичайно приємно передати вам щирі

слова поваги від ваших чернівецьких колег. Користуючись нагодою, хочу

від щирого серця подякувати вам, шановні друзі, за честь бути сьогодні

на цьому чудовому заході, який поєднує сиву давнину та модерне

сьогодення», – відзначив Іван Мунтян у своєму вітальному слові,

звертаючись до організаторів та гостей виставки.



Відтак пан Георге Флутор ознайомив посадовця з асортиментом продукції,

яку привезли на ярмарок сільгоспвиробники та народні майстри

Сучавського повіту Румунії. Так, за словами голови Сучавської

повітової ради, у 2009 році місцеві аграрії об’єдналися в асоціацію

«Вироблено на Буковині», до якої нині входять 45 сільгоспвиробників.

Усі вони виробляють натуральну сільгосппродукцію, в тому числі за

традиційними технологіями. «Сьогодні продукція під торговою маркою

«Produs in Buсovina» експортується до багатьох країн світу. Окрім

економічної складової, це ще й дуже потужна реклама Південної

Буковини, чудового краю з багатовіковою історією і традиціями», –

наголосив пан Георге Флутор.



У свою чергу голова Чернівецької обласної ради Іван Мунтян подякував

за чудову можливість ознайомитися з кращими досягненнями сучавських

аграріїв, а також висловив сподівання на те, що вже у найближчому

майбутньому співпраця Чернівецької області та Сучавського повіту вийде

на якісно новий рівень.



«Уряди приходять і йдуть, а люди залишаються і було би великою

помилкою про них забувати. Саме тому мені би дуже хотілося, щоб

бізнесмени по обидва боки кордону налагодили взаємовигідну співпрацю,

яка, впевнений, принесе хороші результати в майбутньому. Саме тому ми

повинні відкинути будь-які національні стереотипи, забути про старі

образи та почати будувати спільне європейське майбутнє», – зазначив

Іван Мунтян.



Насамкінець посадовці взяли участь у традиційному фольклорному

дійстві, яке для гостей та учасників виставки-ярмарку організували

румунський та український народні аматорські колективи.