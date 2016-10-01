Успіхи буковинських тенісистів

У Рогатині на Івано-Франківщині завершилися міжнародні змагання з настільного тенісу на «Кубок Роксолани». Такі змагання проводяться тут щороку. І беруть участь у них сотні молодих спортсменів.Цього року виборювали престижний кубок майже дві сотні хлопчиків та дівчаток.Високих успіхів досягли молоді спортсмени з Буковини.Зокрема, серед дівчат спортсменка з Путили Олена Пентюк стала володарем «Кубка Роксолани» серед дівчаток 2004 року народження і молодших. А також виборола призове третє місце у віковій категорії 2002 р.н.А серед хлопчиків бронзовим призером став семикласник Чернівецької гімназії №3 Максим Мельничук.Цими днями юні спортсмени з Буковини змагаються у Львові, де проходить чемпіонат України (дитяча ліга)