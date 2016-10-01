Мустецу призначили першим заступником прокурора Чернівецької області

Довідково

Мустеца І.В. з листопада 2002 року працює в органах прокуратури Чернівецької області. Перебував на посадах помічника прокурора м. Чернівці; прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами внутрішніх справ при провадженні оперативно-розшукової діяльності, дізнання та досудового слідства прокуратури Чернівецької області; заступника прокурора Садгірського та Шевченківського районів міста Чернівці; прокурора Шевченківського району м. Чернівці, а з квітня 2014 року обіймав посаду заступника прокурора Чернівецької області.

Сьогодні, 3 жовтня, прокурор Чернівецької області Микола Якимчук представив колективу та керівникам правоохоронних органів області свого першого заступника. Наказом Генерального прокурора України від 29.09.16 на цю посаду призначено Мустецу Ігоря Васильовича. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Чернівецької області.Микола Якимчук охарактеризував новопризначеного першого заступника як кваліфікованого та вимогливого керівника, який уміє організувати роботу колективу, є принциповим та досвідченим працівником органів прокуратури.У свою чергу, І. Мустеца подякував за виявлену довіру та запевнив присутніх, що розуміє свою відповідальність, тому докладе усіх зусиль для виконання поставлених перед ним завдань.