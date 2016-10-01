МЗС вимагає від Росії звільнити Сущенка і припинити порушення прав людини

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Новини
16:53
03 жовтня

У сусідній Сучаві відбулася виставка-ярмарок «Вироблено на Буковині»

16:48
03 жовтня

Успіхи буковинських тенісистів

16:26
03 жовтня

Фінансування виплати пенсій на Буковині розпочато

13:20
03 жовтня

На Буковині прикордонники затримали 30 ящиків сигарет

12:10
03 жовтня

Нотаріуси інформують податківців про спадок

12:09
03 жовтня

Платникам на замітку: тривалість податкових перевірок

12:09
03 жовтня

На платі за землю Чернівці заробили більше 100 мільйонів

11:40
03 жовтня

Служба зайнятості допомагає підготуватися до нового опалювального сезону

11:10
03 жовтня

Про алкогольний фальсифікат – інформуйте органи ДФС

11:08
03 жовтня

Податковий внесок чернівецького бізнесу вже - 1,2 млрд. грн.

16:37
30 вересня

У двох дитячих садочках міста відкрито нові групи

15:11
30 вересня

Воїн з Чернівців судиться з військовою частиною

14:38
30 вересня

ПОРЯДОК НАДАННЯ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ ЗАЗНАВ ЗМІН

14:34
30 вересня

Уряд тимчасово скасовує регулювання цін на продовольчі товари

14:33
30 вересня

Почали діяти нові Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

11:59
30 вересня

З 1 жовтня буковинцям за містом потрібно вмикати фари вдень

11:40
30 вересня

Як чернівецькі депутати намагаються змінити результати голосування в парламенті

11:34
30 вересня

Платникам на замітку: тривалість податкових перевірок

11:33
30 вересня

Про сурогат – інформуйте органи ДФС

11:32
30 вересня

Курсанти-прикордонники на Буковині затримали партію контрабандних цигарок

11:11
30 вересня

Податківці й патрульна поліція у Чернівцях спільно наводитимуть лад на ринку автоперевезень

11:06
30 вересня

У Чернівецькій області лісничий незаконно реалізовував деревину

15:57
29 вересня

На День міста тролейбуси возитимуть усіх безкоштовно

15:52
29 вересня

Чернівецька міська рада виділила кошти на видавництво книг

15:36
29 вересня

У Чернівцях з’явилось електронне табло з інтервалом руху транспорту

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІ ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІВійна на Сході України то спалахує інтенсивними бойовими діями, то ніби затихає. Але кінця їй не видно. Потрібна перемога, лише вона принесе справжній мир. Перемогти зможемо лише тоді, коли матимемо достатньо сил. А ресурсів у Росії значно більше, ніж у нас. То як нам підсилитися? Насамперед необхідно зміцнити морально-психологічну єдність українського суспільства - бойовий дух у нас вищий, ніж у загарбників. Одночасно з цим реформувати Збройні сили, відродити військово-промисловий комплекс (ВПК), забезпечити ефективну підтримку України з боку світового співтовариства.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - пара Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.
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Що, Де, Коли
3 жовтня о 15.00
в 202 кабінеті Ратуші відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.
7 жовтня о 11.00
відбудеться продовження 13 сесії Чернівецької міської ради VII скликання.
В роботі 13 сесії міської ради оголошено перерву до 11 години 07.10.2016року.
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МЗС вимагає від Росії звільнити Сущенка і припинити порушення прав людини

Сьогодні, 16:20 / Коментарів: 0
МЗС вимагає від Росії звільнити Сущенка і припинити порушення прав людиниМіністерство закордонних справ України вимагає від Росії негайно звільнити українського журналіста Романа Сущенка, затриманого 30 вересня в Москві за звинуваченням у «шпигунстві». У МЗС затримання Сущенка назвали безпідставним.

«Ми глибоко обурені тим, що українського журналіста, який прибув на територію Росії з метою відвідати близьких родичів, російська влада затримала за надуманим звинуваченням у «шпигунстві», – йдеться в заяві.

«Розглядаємо це як черговий крок у цілеспрямованій політиці Російської Федерації з використання українців, які опиняються в руках її органів влади, як політичних заручників у своїй гібридній агресії проти нашої держави. Те, що за своєю професійною діяльністю та життєвими принципами Роман Сущенко є людиною, яка відстоює об’єктивність і свободу слова, лише доводить, що офіційна Москва веде війну не лише проти України, але й проти всього демократичного світу, для якого права людини і свободи є фундаментальними цінностями», – додали в МЗС.

У відомстві закликали Росію гарантувати дотримання прав українця, негайно допустити до нього консулів і невідкладно звільнити його і гарантувати безперешкодне повернення Сущенка в Україну.

«МЗС України звертається також із закликом до міжнародного співтовариства, зокрема ООН, ОБСЄ, Ради Європи та усіх авторитетних правозахисних організацій не залишатися осторонь кричущого свавілля з боку Російської Федерації і посилити спільні зусилля для якнайшвидшого припинення Москвою порушень прав людини і тиску на незалежних журналістів», – наголосили у МЗС.

Раніше стало відомо, що суд у столиці Росії Москві заарештував на два місяці журналіста української агенції «Укрінформ» Романа Сущенка. У Федеральній службі безпеки Росії звинуватили його у шпигунстві, заявивши, що журналіст є «полковником, спіробітником Головного управління розвідки Міноборони України».

Захищати журналіста за клопотанням його родини і «Укрінформу» буде адвокат Марк Фейгін. Він поки що чекає дозволу від СІЗО «Лефортово» на зустріч із підзахисним.

Роман Сущенко працює в інформагенції «Укрінформ» з 2002 року, з 2010-го є власним кореспондентом агентства у Франції.

Джерело
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