МЗС вимагає від Росії звільнити Сущенка і припинити порушення прав людини

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії негайно звільнити українського журналіста Романа Сущенка, затриманого 30 вересня в Москві за звинуваченням у «шпигунстві». У МЗС затримання Сущенка назвали безпідставним.
«Ми глибоко обурені тим, що українського журналіста, який прибув на територію Росії з метою відвідати близьких родичів, російська влада затримала за надуманим звинуваченням у «шпигунстві», – йдеться в заяві.
«Розглядаємо це як черговий крок у цілеспрямованій політиці Російської Федерації з використання українців, які опиняються в руках її органів влади, як політичних заручників у своїй гібридній агресії проти нашої держави. Те, що за своєю професійною діяльністю та життєвими принципами Роман Сущенко є людиною, яка відстоює об’єктивність і свободу слова, лише доводить, що офіційна Москва веде війну не лише проти України, але й проти всього демократичного світу, для якого права людини і свободи є фундаментальними цінностями», – додали в МЗС.
У відомстві закликали Росію гарантувати дотримання прав українця, негайно допустити до нього консулів і невідкладно звільнити його і гарантувати безперешкодне повернення Сущенка в Україну.
«МЗС України звертається також із закликом до міжнародного співтовариства, зокрема ООН, ОБСЄ, Ради Європи та усіх авторитетних правозахисних організацій не залишатися осторонь кричущого свавілля з боку Російської Федерації і посилити спільні зусилля для якнайшвидшого припинення Москвою порушень прав людини і тиску на незалежних журналістів», – наголосили у МЗС.
Раніше стало відомо, що суд у столиці Росії Москві заарештував на два місяці журналіста української агенції «Укрінформ» Романа Сущенка. У Федеральній службі безпеки Росії звинуватили його у шпигунстві, заявивши, що журналіст є «полковником, спіробітником Головного управління розвідки Міноборони України».
Захищати журналіста за клопотанням його родини і «Укрінформу» буде адвокат Марк Фейгін. Він поки що чекає дозволу від СІЗО «Лефортово» на зустріч із підзахисним.
Роман Сущенко працює в інформагенції «Укрінформ» з 2002 року, з 2010-го є власним кореспондентом агентства у Франції.Джерело