ШЕРЛОК ХОЛМС потрібен на роботу для розслідування справи АВЕРБУХА

Вкладники кредитної спілки «Бісер» (колишній голова – Авербух Ш.І.) вже восьмий рік ведуть війну за повернення своїх вкладівСудочинством «поховано» вже декілька кримінальних справ. Слідчі кажуть, що фактів розкрадання немає, і судять Авербуха за ст. 367 КК України - недбалість.Під тиском потерпілих проведено вже три економічні та почеркознавчі експертизи - у Чернівцях та у Львові. Дві місцеві експертизи показали, що Авербух вкрав майже 7 млн. грн., львів’яни ж припустилися помилки у кілька мільйонів…Попри те, що слідчий Зеленко (лист від 29.07.2016 р.) та замначальника поліції С.Гердаш (лист від 23.07. 2016 №23/25/13оп/123/01 -2016) підтвердили, що Авербух заволодів коштами в розмірі 6,8 млн. грн., слідчий поліціъ під невідомим тиском справу закрив.Вкладники добилися скасування її закриття і відправлення на дорозслідування цього тяжкого злочину за ст. 209 ч.3 - шахрайство. Колишній голова спілки, маючи сильний захист, не повернувши вкладникам жодної копійки, добився від судочинства за допомогою зампрокурора Мустеци та прокурора Губчака скасування кримінальної відповідальності. Судочинство зумисне затяглося на 5 років.Досудове розслідування тяжкого злочину - 350 тисяч неоподатковуваних мінімумів в ЄРДР за ст.209 КК України, за словами головного прокурора області (лист №04/2/5-655-16 від 08.09.16 р. - відповідь народному депутату М.Ю.Бурбаку), вже 8 років перебуває на контролі в прокуратурі області. Мабуть, пора вже знайти справжнього «Шерлока Холмса», щоб довів справу до справедливого кінця.