Ще один "шпигун"

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
16:53
03 жовтня

У сусідній Сучаві відбулася виставка-ярмарок «Вироблено на Буковині»

16:48
03 жовтня

Успіхи буковинських тенісистів

16:26
03 жовтня

Фінансування виплати пенсій на Буковині розпочато

13:20
03 жовтня

На Буковині прикордонники затримали 30 ящиків сигарет

12:10
03 жовтня

Нотаріуси інформують податківців про спадок

12:09
03 жовтня

Платникам на замітку: тривалість податкових перевірок

12:09
03 жовтня

На платі за землю Чернівці заробили більше 100 мільйонів

11:40
03 жовтня

Служба зайнятості допомагає підготуватися до нового опалювального сезону

11:10
03 жовтня

Про алкогольний фальсифікат – інформуйте органи ДФС

11:08
03 жовтня

Податковий внесок чернівецького бізнесу вже - 1,2 млрд. грн.

16:37
30 вересня

У двох дитячих садочках міста відкрито нові групи

15:11
30 вересня

Воїн з Чернівців судиться з військовою частиною

14:38
30 вересня

ПОРЯДОК НАДАННЯ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ ЗАЗНАВ ЗМІН

14:34
30 вересня

Уряд тимчасово скасовує регулювання цін на продовольчі товари

14:33
30 вересня

Почали діяти нові Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

11:59
30 вересня

З 1 жовтня буковинцям за містом потрібно вмикати фари вдень

11:40
30 вересня

Як чернівецькі депутати намагаються змінити результати голосування в парламенті

11:34
30 вересня

Платникам на замітку: тривалість податкових перевірок

11:33
30 вересня

Про сурогат – інформуйте органи ДФС

11:32
30 вересня

Курсанти-прикордонники на Буковині затримали партію контрабандних цигарок

11:11
30 вересня

Податківці й патрульна поліція у Чернівцях спільно наводитимуть лад на ринку автоперевезень

11:06
30 вересня

У Чернівецькій області лісничий незаконно реалізовував деревину

15:57
29 вересня

На День міста тролейбуси возитимуть усіх безкоштовно

15:52
29 вересня

Чернівецька міська рада виділила кошти на видавництво книг

15:36
29 вересня

У Чернівцях з’явилось електронне табло з інтервалом руху транспорту

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІ ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІВійна на Сході України то спалахує інтенсивними бойовими діями, то ніби затихає. Але кінця їй не видно. Потрібна перемога, лише вона принесе справжній мир. Перемогти зможемо лише тоді, коли матимемо достатньо сил. А ресурсів у Росії значно більше, ніж у нас. То як нам підсилитися? Насамперед необхідно зміцнити морально-психологічну єдність українського суспільства - бойовий дух у нас вищий, ніж у загарбників. Одночасно з цим реформувати Збройні сили, відродити військово-промисловий комплекс (ВПК), забезпечити ефективну підтримку України з боку світового співтовариства.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - пара Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.
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Що, Де, Коли
3 жовтня о 15.00
в 202 кабінеті Ратуші відбудеться щотижневий брифінг міського голови Олексія Каспрука.
7 жовтня о 11.00
відбудеться продовження 13 сесії Чернівецької міської ради VII скликання.
В роботі 13 сесії міської ради оголошено перерву до 11 години 07.10.2016року.
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Ще один "шпигун"

Сьогодні, 15:02 / Коментарів: 0
Ще один "шпигун"У Росію їздити не можна. Не можна перетинати кордон держави, яка напала на нашу країну.

Арешт в російській столиці кореспондента Укрінформу Олега Сущенко - ще одна ілюстрація того, що може в будь-який момент статися з будь-яким українським громадянином в Росії. Путінському режиму необхідні шпигуни, його спецслужбам потрібно підтримувати населення в стані обложеної фортеці, його пропаганді потрібні нові "досягнення". Зрозуміло, що журналіст українського державного інформаційного агентства - кращий кандидат на роль "шпигуна".

По-перше, тому що українець - а ці люди свідомо неблагонадійні. По-друге, тому що журналіст - зрозуміло, що на території Росії така людина може займатися тільки шпигунством. А, по-третє - бо журналіст з державної організації. У Росії шпигунів під журналістським прикриттям влаштовують на роботу саме в такі організації. Чому в Україні має бути інакше?

Не буду стверджувати, що тому, що Україна - не Росія. Не сумніваюся, що і наші спецслужби можуть використовувати будь-які прикриття для того, щоб отримувати інформацію. Але направляти в Росію зі шпигунською місією кореспондента Укрінформу у Франції - тобто фігуру свідомо публічну, яку легко викрити і далеку від російських реалій - не стане жодна спецслужба. І російські "чекісти" це прекрасно знають. Наш колега потрібен їм для підтвердження своєї службової спроможності, для пропаганди, можливо - для обміну.

Не знаю, скільки разів ще нам доведеться пояснювати нашим співвітчизникам, що їм в Росії до закінчення окупації Криму і Донбасу і демонтажу путінського політичного режиму робити нічого. Ця країна - потенційна небезпека для будь-якого, у кого в кишені український паспорт. Якщо тільки він не є агентом російських спецслужб, зрозуміло, але такі люди, як правило, володіють і російським громадянством - а головне - їх ніхто не стане затримувати. У "зоні ризику" знаходиться будь-який український громадянин, навіть той, кого виманюють з нашої країни клятвеними обіцянками, що з ним нічого не трапиться. Навіть той, хто вважає, що він - звичайний обиватель, який нікого не цікавить. Він - не цікавить. Паспорт - цікавить. Навіть дуже.

Їздити туди не можна. І не тому, що вони не хочуть, щоб ми до них їздили. Хочуть - і навіть дуже: яким бандитам не потрібні заручники? Запрошення прибути в Москву і взяти участь в якомусь мерзенному ефірі я отримую від російських телеканалів практично щотижня. Останнє - від Першого каналу - отримав як раз вчора, в день затримання Сущенка. Але мені якось навіть в голову не приходить на них відгукуватися. І не тому, що я вважаю, що мене заарештують на наступний же день після приїзду в Росію. Цілком можливо, що мета у цих негідників інша, що я приїду і поїду, а використаний буду в ролі "хлопчика для биття".

Але мені здається не тільки небезпечним, а й ганебним перетинати цей кордон - кордон держави, яка напала на мою країну. І я все одно не розумію, чому так багато моїх співвітчизників позбавлено цього елементарного почуття огиди.

Віталій Портников

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