На Буковині прикордонники затримали 30 ящиків сигарет

Співробітники Чернівецького прикордонного загону разом із взаємодіючими підрозділами Західного регіонального управління проводять активну роботу щодо протидії контрабандній діяльності на державному кордоні, зокрема припиненню переміщенню тютюнових виробів. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.Так, цими вихідними прикордонники відділу «Селятин» спільно із оперативними співробітниками ЗхРУ під час здійснення моніторингу ділянки кордону виявили близько 30 ящиків з сигаретами. В ході перевірки наряд помітив групу осіб, які намагались перемістити ящики на сусідню територію.При спробі затримання особи вдались до втечі в напрямку населеного пункту Селятин. В ящиках знаходилось майже 15 тисяч сигарет марки «Марбле».Наразі проводяться заходи по пошуку осіб причетних до протиправної діяльності.