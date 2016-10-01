Нотаріуси інформують податківців про спадок

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що відповідно до п. 174.4 ст. 174 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) нотаріус щокварталу подає до контролюючого органу за місцем розташування державної нотаріальної контори або робочого місця приватного нотаріуса інформацію про видачу свідоцтв про право на спадщину та/або посвідчення договорів дарування в порядку, встановленому цим розділом для податкового розрахунку.



При видачі свідоцтва про право на спадщину, або посвідчення договорів дарування на користь фізичної особи – резидента нотаріуси виконують функції податкового агента лише в частині надання інформації контролюючим органам і не зобов’язані нараховувати, утримувати та сплачувати податок до бюджету з доходу у вигляді вартості успадкованого майна.



Для інформування контролюючого органу нотаріуси можуть подавати Податковий розрахунок за ф. № 1ДФ, в якому заповнюються графи 1, 2 та 5 та 3а. У зазначених графах відображається: порядковий номер, реєстраційний номери облікової картки, ознака доходу, та (за наявності) сума доходу, отриманого платником внаслідок прийняття ним спадщини (подарунка).



Інформація щодо отриманих громадянами доходів у вигляді спадщини (подарунків) відображається у податковому розрахунку за ф. № 1ДФ за чотирма ознаками доходу «113» – «116» залежно від ступеня споріднення спадкоємця зі спадкодавцем або за однакою доходу «117» для прийнятих у спадщину заощаджень, поміщених до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР та державного страхування СРСР, погашення яких не відбулося.

