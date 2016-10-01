Платникам на замітку: тривалість податкових перевірок

Чернівецька ОДПІ звертає увагу, що відповідно до положень Податкового кодексу України (далі-Кодекс), документальні перевірки платників податків проводяться виключно на підставі рішення керівника контролюючого органу, оформленого наказом, та у визначені Кодексом терміни.



Тривалість проведення документальних планових перевірок не повинна перевищувати 30 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - 10 робочих днів, інших платників податків - 20 робочих днів. Продовження строків проведення перевірок можливе за рішенням керівника контролюючого органу не більш як на 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - не більш як на 5 робочих днів, інших платників податків - не більш як на 10 робочих днів.



Тривалість документальних позапланових перевірок не повинна перевищувати 15 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - 5 робочих днів, інших платників податків - 10 робочих днів.



Продовження строків їх проведення можливе за рішенням керівника контролюючого органу не більш як на 10 робочих днів для великих платників податків, щодо суб'єктів малого підприємництва - не більш як на 2 робочих дні, інших платників податків - не більш як на 5 робочих днів.



У разі неможливості проведення перевірки платника податків у разі втрати або пошкодження первинних документів бухгалтерського обліку, терміни проведення таких перевірок переносяться до дати відновлення та надання документів до перевірки, а якщо оригінали документів з питань обчислення і сплати податків було вилучено правоохоронними органами - до дати отримання копій документів або забезпечення доступу до них.



Законодавство передбачає, що проведення документальної виїзної планової та позапланової перевірки великого платника податків може бути зупинено за рішенням керівника органу ДФС на строк, що не перевищує 30 робочих днів, а в разі необхідності проведення експертизи, отримання інформації від іноземних державних органів щодо діяльності платника податків, завершення розгляду судом позовів з питань, пов'язаних з предметом перевірки, відновлення платником податків втрачених документів перевірка може бути зупинена на строк, необхідний для завершення таких процедур.



Результати зазначених перевірок оформлюються у формі акта (у разі встановлення під час перевірки порушень) або довідки (якщо такі порушення відсутні), які складаються у двох примірниках, підписуються посадовими особами органу ДФС та платниками податків або їх законними представниками.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ