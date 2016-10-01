На платі за землю Чернівці заробили більше 100 мільйонів

«Упродовж дев’яти місяців цього року землевласники та землекористувачі сплатили до бюджету Чернівців 104,5 млн. грн. плати за землю, що на 33,2 млн. грн., або майже на третину більше, ніж торік. Левову частку надходжень, а саме 86,8 млн. грн. перерахували юридичні особи, фізичні особи сплатили 17,7 млн. грн.»,- розповіла начальник відділу адміністрування місцевих податків Чернівецької ОДПІ Христина Беженар.



Нагадаємо, що плата за землю – це обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності. Даний платіж у повному обсязі надходить до місцевого бюджету.



Звертаємо увагу, що нараховані громадянам суми податку необхідно було сплатити включно до 29 серпня). Тим, хто не встиг розрахуватися вчасно, доведеться додатково сплачувати штрафні санкції у розмірі 10% при затримці до 30 календарних днів та 20% - більше 30 календарних днів.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ



