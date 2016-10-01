Служба зайнятості допомагає підготуватися до нового опалювального сезону

Триває підготовка до нового опалювального сезону, роботодавці шукають кваліфікованих працівників, тому звертаються до служби зайнятості щодо підбору працівників та їх навчання. Адже знання сучасних технологій, нових знарядь праці – це те, чого очікує від працівника сьогоднішній роботодавець.



«Відповідно до отриманої від роботодавців інформації щодо перспективних вакансій та за попереднім узгодженням кандидатур, Чернівецькою обласною службою зайнятості було організоване навчання безробітних осіб на курсах цільового призначення. Фахівці у цій галузі навчать не лише принципу дії та правил експлуатації котлів, а й ознайомлять з видами котельних установок на основі твердого палива та системами опалення на їх основі. Майбутні працівники котельнь ретельно вивчають основи раціональної і безпечної експлуатації котельних установок, безпеки праці в галузі теплогазопостачання, енергозберігаючі технології в галузі теплопостачання, модернізація котельних агрегатів на традиційному та нетрадиційному паливі. Станом на 30 вересня 2016 року відповідне навчання пройшли 815 осіб» - зазначив в.о. директора Чернівецького обласного центру зайнятості Роман Криган.



За словами керівника обласної служби зайнятості, отримавши потрібні знання та допуски до робіт з підвищеною небезпекою, громадяни на період опалювального сезону гарантовано забезпечуються робочим місцем. Вони обслуговуватимуть котельні лікарень, шкіл, дитячих садочків, житлово-комунальних господарств краю. Навчання за направленням служби зайнятості є безкоштовним.



Упродовж жовтня формування груп з підвищення кваліфікації операторів котельнь продовжується. Про це повідомляє відділ організаційної та інформаційної роботи Чернівецького обласного центру зайнятості.