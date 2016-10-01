Колишній голова Держагентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів у Панамі 30 вересня вніс заставу та вийшов на волю. Про це повідомив заступник генерального прокурора України Євген Єнін, поінформували «Українські новини».
Як відомо, місцевий суд призначив йому 40 діб арешту з можливістю вийти на волю під заставу у $600 тис.
Заступник генпрокурора Євген Єнін однак не відповів, чи заарештують майно Каськіва в Панамі, пославшись на таємницю слідства.
«Після того, як ми з’ясуємо увесь перелік рухомого або нерухомого майна, яке перебуває у власності Каськіва або пов’язаних з ним людей на території Панами, ми визначимося – вимагати арешту майна або внесення застережень стосовно можливості відчуження того чи іншого майна в Панамі. Це непросте питання. Якщо ми намагаємося щось заарештувати, то ми повинні розуміти, що всі витрати, пов'язані з цим, будуть покладені на нашу державу. Потрібно зробити все мудро, щоб уникнути зайвого навантаження на український бюджет», – сказав Єнін.
Раніше Владислав Каськів попросив політичного притулку в Панамі.
«У панамської сторони є півроку для розгляду клопотання про надання політичного притулку. Ми навмисне не намагаємося піднімати шум, щоб українську владу не звинувачували в спробах тиску на владу Панами», – розповів заступник генпрокурора.
Нагадаємо, Владислава Каськіва в Україні звинувачують у розкраданні державних коштів у 2012-2013 роках на суму 7,5 млн грн за укладеним договором про надання фіктивних рекламних послуг з ТОВ «Глорія». Також розслідується ще кілька епізодів на значно більші суми розкрадань державних коштів. За інформацією МВС України, Каськів вивів з України понад 250 млн грн.
Україна домагається екстрадиції Каськіва з Панами.