Про алкогольний фальсифікат – інформуйте органи ДФС

Як повідомила начальник відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Чернівецької ОДПІ Людмила Осадчук, мінімальна ціна пляшки горілки місткістю 0,5 літра не може бути меншою за 54 гривні 90 копійок, пляшки місткістю 0,25 літра – відповідно 24 гривні 45 копійок. Реалізація ж горілки у картонній упаковці, в так званих бег-ін-боксах, взагалі заборонена. Тому, якщо вам пропонують придбати горілку за меншою ціною, в картонній упаковці або на пляшці із алкогольним напоєм відсутня марка акцизного податку, можете бути впевнені у тому, що це фальсифікат. Придбавши його, ви ризикуєте своїм життям, також наражаючи на небезпеку своїх друзів та близьких.



Останнім часом у різних регіонах України почастішали випадки отруєння громадян неякісними алкогольними напоями з настанням летальних випадків від їх вживання. Зафіксовано десятки випадків отруєння людей алкогольним сурогатом, у тому числі, є факти загибелі осіб внаслідок інтоксикації фальсифікованим алкоголем.



У зв’язку з цим, закликаємо керівників суб’єктів господарювання, фізичних осіб – підприємців, які здійснюють оптову та роздрібну реалізацію алкогольних напоїв, бути відповідальними і дотримуватись вимог закону. У разі надходження пропозицій щодо придбання алкогольних напоїв сумнівної якості, за цінами, які є нижчими від мінімально встановлених, такі пропозиції слід категорично відхиляти. Бажання отримати більший дохід, реалізовуючи фальсифікат, може зробити вас співучасником злочину.



Про відомі факти перебування в обігу фальсифікованих алкогольних напоїв просимо інформувати органи ДФС.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ

