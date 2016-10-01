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Новини
12:10
03 жовтня

Нотаріуси інформують податківців про спадок

12:09
03 жовтня

Платникам на замітку: тривалість податкових перевірок

12:09
03 жовтня

На платі за землю Чернівці заробили більше 100 мільйонів

11:40
03 жовтня

Служба зайнятості допомагає підготуватися до нового опалювального сезону

11:10
03 жовтня

Про алкогольний фальсифікат – інформуйте органи ДФС

11:08
03 жовтня

Податковий внесок чернівецького бізнесу вже - 1,2 млрд. грн.

16:37
30 вересня

У двох дитячих садочках міста відкрито нові групи

15:11
30 вересня

Воїн з Чернівців судиться з військовою частиною

14:38
30 вересня

ПОРЯДОК НАДАННЯ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ ЗАЗНАВ ЗМІН

14:34
30 вересня

Уряд тимчасово скасовує регулювання цін на продовольчі товари

14:33
30 вересня

Почали діяти нові Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

11:59
30 вересня

З 1 жовтня буковинцям за містом потрібно вмикати фари вдень

11:40
30 вересня

Як чернівецькі депутати намагаються змінити результати голосування в парламенті

11:34
30 вересня

Платникам на замітку: тривалість податкових перевірок

11:33
30 вересня

Про сурогат – інформуйте органи ДФС

11:32
30 вересня

Курсанти-прикордонники на Буковині затримали партію контрабандних цигарок

11:11
30 вересня

Податківці й патрульна поліція у Чернівцях спільно наводитимуть лад на ринку автоперевезень

11:06
30 вересня

У Чернівецькій області лісничий незаконно реалізовував деревину

15:57
29 вересня

На День міста тролейбуси возитимуть усіх безкоштовно

15:52
29 вересня

Чернівецька міська рада виділила кошти на видавництво книг

15:36
29 вересня

У Чернівцях з’явилось електронне табло з інтервалом руху транспорту

15:23
29 вересня

Перелік вулиць, які буде перекрито в Чернівцях у День міста

15:11
29 вересня

Правоохоронці спіймали на хабарі начальника Чернівецького вокзалу

15:03
29 вересня

Ще раз усе про субсидію: правила призначення та розрахунку

14:37
29 вересня

Чернівчан запрошують на регіональний круглий стіл ОБСЄ «Запровадження механізмів інституційної підтримки ОГС в Україні»

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІ ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІВійна на Сході України то спалахує інтенсивними бойовими діями, то ніби затихає. Але кінця їй не видно. Потрібна перемога, лише вона принесе справжній мир. Перемогти зможемо лише тоді, коли матимемо достатньо сил. А ресурсів у Росії значно більше, ніж у нас. То як нам підсилитися? Насамперед необхідно зміцнити морально-психологічну єдність українського суспільства - бойовий дух у нас вищий, ніж у загарбників. Одночасно з цим реформувати Збройні сили, відродити військово-промисловий комплекс (ВПК), забезпечити ефективну підтримку України з боку світового співтовариства.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - пара Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.
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Про алкогольний фальсифікат – інформуйте органи ДФС

Сьогодні, 11:10 / Коментарів: 0
Як повідомила начальник відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Чернівецької ОДПІ Людмила Осадчук, мінімальна ціна пляшки горілки місткістю 0,5 літра не може бути меншою за 54 гривні 90 копійок, пляшки місткістю 0,25 літра – відповідно 24 гривні 45 копійок. Реалізація ж горілки у картонній упаковці, в так званих бег-ін-боксах, взагалі заборонена. Тому, якщо вам пропонують придбати горілку за меншою ціною, в картонній упаковці або на пляшці із алкогольним напоєм відсутня марка акцизного податку, можете бути впевнені у тому, що це фальсифікат. Придбавши його, ви ризикуєте своїм життям, також наражаючи на небезпеку своїх друзів та близьких.

Останнім часом у різних регіонах України почастішали випадки отруєння громадян неякісними алкогольними напоями з настанням летальних випадків від їх вживання. Зафіксовано десятки випадків отруєння людей алкогольним сурогатом, у тому числі, є факти загибелі осіб внаслідок інтоксикації фальсифікованим алкоголем.

У зв’язку з цим, закликаємо керівників суб’єктів господарювання, фізичних осіб – підприємців, які здійснюють оптову та роздрібну реалізацію алкогольних напоїв, бути відповідальними і дотримуватись вимог закону. У разі надходження пропозицій щодо придбання алкогольних напоїв сумнівної якості, за цінами, які є нижчими від мінімально встановлених, такі пропозиції слід категорично відхиляти. Бажання отримати більший дохід, реалізовуючи фальсифікат, може зробити вас співучасником злочину.

Про відомі факти перебування в обігу фальсифікованих алкогольних напоїв просимо інформувати органи ДФС.
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ
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