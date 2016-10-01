Податковий внесок чернівецького бізнесу вже - 1,2 млрд. грн.

Упродовж дев’яти місяців цього року платники податків, які перебувають на обліку в Чернівецькій ОДПІ, перерахували до зведеного бюджету податків і зборів на 1256,0 млн. грн., що на 372,1 млн. грн., або майже на третину перевищує минулорічні показники. Державний бюджет платники поповнили на 492,0 млн. грн., а до місцевої скарбниці сплатили 764,0 млн. грн. Про це інформує Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ.



Представники чернівецького бізнесу спрямували на сплату податків 1163,8 млн. грн. (в т. ч. до держказни – 463,5 млн. грн., до місцевої скарбниці – 700,3 млн. грн.), що на 279,8 млн. грн., або майже на чверть перевищує минулорічні показники. Цьогоріч від мешканців обласного центру бюджет держави отримав додаткових 53,0 млн. грн., а місцевий – 226,8 млн. грн.



Платники Глибоччини сплатили до бюджету 92,2 млн. грн. (в т.ч. 28,5 млн. грн. – до державної, а 63,7 млн. грн. – місцевої казни).



Чернівецька ОДПІ щиро вітає мешканців нашого прекрасного міста із Днем народження та бажає, щоб кожен платник податків відчував свою причетність до економічного процвітання Чернівців!



Бажаємо усім нам миру та благополуччя, міцного здоров`я, щастя і радості, добра, злагоди, творчих задумів та їх втілення, впевненості та віри у краще майбутнє!



Щиро дякуємо усім, хто не словом, а ділом долучається до розбудови найкращого міста на землі – наших рідних ЧЕРНІВЦІВ!

