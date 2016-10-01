Сімох громадян Румунії притягнуто до відповідальності за спроби незаконного переміщення сигарет

Упродовж вихідних співробітниками Чернівецької митниці ДФС складено 7 протоколів про порушення митних правил відносно громадян Румунії. У всіх випадках предметами правопорушення були тютюнові вироби – понад 1 тис. пачок на суму близько 15 тис. грн. Про це інформує прес-центр Чернівецької митниці.
Слідуючи з України до Румунії у приватних справах, водії легкових автівок під час проходження митного контролю заявляли про наявність деяких продуктів харчування та побутової хімії. Однак під час здійснення митного огляду у даних товарах митниками було виявлено сигарети. Зокрема, в середині двох упаковок прального порошку, шести упаковок з печивом та ящикові з бананами.
Щодо порушників запроваджено справи про ПМП за ознаками правопорушень, передбачених ч.1 ст. 483 та ст.472 Митного кодексу України, накладено штраф у розмірі 100 відсотків вартості товарів та конфісковано зазначені товари.