На Буковині затримали іноземця за дачу хабара

На Буковині прикордонники затримали іноземця, що намагався дати хабара, та в такий спосіб вирішити свої проблеми із українським законодавством. Про це повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону.
Інцидент стався вчора на кордоні з Румунією в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення «Порубне». Намагаючись потрапити до України, для проходження прикордонного контролю прибув легковий автомобіль марки «Форд», литовської реєстрації. Водій якого, 44-річний громадянин Румунії, разом із паспортним документом надав інспектору прикордонної служби грошові кошти в іноземній валюті, які попередньо вклав в документи.
В подальшому, чоловіка було затримано, а даний факт задокументовано згідно чинного законодавства. Таким чином він намагався ухилитися від відповідальності за попередньо скоєне адміністративне правопорушення. Тепер іноземцю доведеться мати справи з представниками Національної поліції, що прибули на місце події.