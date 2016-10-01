ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІВійна на Сході України то спалахує інтенсивними бойовими діями, то ніби затихає. Але кінця їй не видно. Потрібна перемога, лише вона принесе справжній мир. Перемогти зможемо лише тоді, коли матимемо достатньо сил. А ресурсів у Росії значно більше, ніж у нас. То як нам підсилитися? Насамперед необхідно зміцнити морально-психологічну єдність українського суспільства - бойовий дух у нас вищий, ніж у загарбників. Одночасно з цим реформувати Збройні сили, відродити військово-промисловий комплекс (ВПК), забезпечити ефективну підтримку України з боку світового співтовариства.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.
В Україні випробували нову високоточну систему бойового модуля «Сармат»
Сьогодні, 10:52 / Коментарів: 0
В Україні успішно випробували нову високоточну систему бойового модуля «Сармат». Відео опублікувало державне київське конструкторське бюро «Луч».
На відео видно запуск керованої ракети з багатофункціонального бронетранспортера (БТР) VARAN APC, оснащеного бойовим модулем високоточної зброї «Сармат».
«Вітаю КБ «Луч» із успішним випробуванням нової системи дистанційно керованої зброї «Сармат» із протитанковими ракетами», – написав з цього приводу президент Петро Порошенко на своїй сторінці у Facebook.
Зазначимо, бойовий модуль «Сармат» випускає дистанційно керовані протитанкові ракети, які здатні вразити довготривалі вогневі точки, танки в окопах, завислі вертольоти, надводні об’єкти та живу силу противника. «Сармат» може використовувати РК-3 з максимальною дальністю 2,5 км, або великих RK-2S з максимальною дальністю 5 км.
Раніше КБ «Луч» провело випробування нової української моделі керованої ракети. Також в Україні провели перший пуск нової ракети вітчизняного виробництва, перед цим - провели випробування ракети тактичного призначення.