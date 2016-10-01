В Україні – сплеск партбудівництва

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30 вересня

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30 вересня

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14:34
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Уряд тимчасово скасовує регулювання цін на продовольчі товари

14:33
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Почали діяти нові Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

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11:40
30 вересня

Як чернівецькі депутати намагаються змінити результати голосування в парламенті

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11:11
30 вересня

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15:36
29 вересня

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15:23
29 вересня

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15:11
29 вересня

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15:03
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14:37
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12:04
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11:32
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10:59
29 вересня

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІ ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІВійна на Сході України то спалахує інтенсивними бойовими діями, то ніби затихає. Але кінця їй не видно. Потрібна перемога, лише вона принесе справжній мир. Перемогти зможемо лише тоді, коли матимемо достатньо сил. А ресурсів у Росії значно більше, ніж у нас. То як нам підсилитися? Насамперед необхідно зміцнити морально-психологічну єдність українського суспільства - бойовий дух у нас вищий, ніж у загарбників. Одночасно з цим реформувати Збройні сили, відродити військово-промисловий комплекс (ВПК), забезпечити ефективну підтримку України з боку світового співтовариства.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - пара Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.
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Партнери

В Україні – сплеск партбудівництва

Сьогодні, 10:48 / Коментарів: 0
В Україні – сплеск партбудівництва Упродовж останніх трьох років в Україні створено понад півтори сотні політичних партій. Причому, значна частина цих проектів мають штучний характер і створені з метою подальшого продажу статутних документів. Про це заявляють у Комітеті виборців України і закликають «зупинити потік штучних партій». Про особливості українського партбудівництва в інтерв’ю Радіо Свобода розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель.

– За підсумками минулого року Ви вже заявляли, що в Україні створена рекордна кількість партій. Цього року ця тенденція триває?

Активізується громадянське суспільство – і спостерігається сплеск партбудівництва. І в цьому немає нічого поганого
– Так. Загалом, за останні три роки в Україні було створено, фактично, половину від усіх існуючих політичних партій. І цьому є певне пояснення. І після революційних подій 2004-2005 років ми спостерігали сплеск створення політичних партій. І після Майдану також активізується громадянське суспільство – і спостерігається сплеск партбудівництва. І в цьому немає нічого поганого. Але ми фіксуємо зростання великої кількості технічних партій – тобто, партій, які реєструються з метою продажу пакету статутних документів або для торгівлі посадами членів дільничних виборчих комісій. Така технологія дуже часто має місце на виборах.

– А яких партій створюється більше?

Дуже часто партії створюються виключно з метою продажу статутних документів. Свідоцтво про реєстрацію, статут, печатка – продаж цих документів перетворився на своєрідний бізнес
– На превеликий жаль, дуже часто партії створюються виключно з метою продажу статутних документів. Свідоцтво про реєстрацію, статут, печатка – продаж цих документів перетворився на своєрідний бізнес.

Є думка, що не принципово скільки партій – нехай ми навіть зареєструємо кілька тисяч – але, все одно, дієвих буде не більше кількох десятків. З одного боку, це так, але з іншого – надмірна кількість партій – а Україна є рекордсменом Східної Європи за кількістю політичних партій – підриває довіру і до партій, і до виборчого процесу, і до обраної представницької влади.

– Даруйте, а хто купує партії?

Якщо ми подивимося на історію чинних парламентських партій, то побачимо, що кілька з них зареєстровані на базі штучних політичних сил
– Дуже часто, коли створюється нова політична сила, лідери не бажають витрачати кілька місяців на створення осередків, на реєстрацію – і купують готовий пакет документів. Якщо ми подивимося на історію чинних парламентських партій, то побачимо, що кілька з них зареєстровані на базі штучних політичних сил. Для участі у виборах, потрібно, щоби партія була зареєстрована не менше, ніж за рік до виборів. Відповідно, користуються такою технологією: перейменовують стару політичну силу, яка існує лише на папері – і, таким чином, виходить нова політична сила.


– Очолюваний Вами Комітет виборців України закликає «зупинити потік штучних партій». А як штучну партію відрізнити від справжньої? Бо, якщо дотримані норми законодавства, отже, наче і не штучна.

– На сьогодні, коли створюється політична сила і збираються підписи громадян, дуже часто має місце ситуація, коли одна людина може поставити підпис за дві-три, інколи навіть чотири партії, які часто навіть із протилежною ідеологією. Наприклад, сусідня Молдова врегулювала це питання. Там передбачили, що критерієм для реєстрації партії є не кількість підписів, які часто є фіктивними, а кількість громадян, які задекларували, що є членами цієї політичної сили, а також – кількість офіційно зареєстрованих осередків.

Партії, по-перше, займаються організацією свят і фестивалів. По-друге, це робота з благоустрою і допомога виборцям. А найменше, чим займаються партії – це пропозиція альтернативних проектів рішень
Друга проблема, не менш важлива: як наповнити партії змістом?

Ми проаналізували, чим займаються партії на місцях. Наші результати показали, що партії, по-перше, займаються організацією свят і фестивалів. По-друге, це робота з благоустрою і допомога виборцям.

Партії, фактично, як працювали під час виборів – прибирали, фарбували і допомагали цільовим групам громадян – тим самим вони займаються і в міжвиборчий період
А найменше, чим займаються партії – це пропозиція альтернативних проектів рішень, проведення круглих столів, конференцій, мітингів з метою обговорення цих пропозицій. А це, власне, головне, чим би мали займатися партії.

Наше дослідження показало, що партії, фактично, не вийшли за рамки виборчого формату. Як вони працювали під час виборів – прибирали, фарбували і допомагали цільовим групам громадян – тим самим вони займаються і в міжвиборчий період. Нам потрібно поламати цю ситуацію. Тому що, на превеликий жаль, дослідження показало, що сьогодні серед парламентських партій немає жодної політичної партії в класичному розумінні цього слова. Швидше, це є певні політичні клуби.

Дмитро Шурхало
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