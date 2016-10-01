В Україні – сплеск партбудівництва

Упродовж останніх трьох років в Україні створено понад півтори сотні політичних партій. Причому, значна частина цих проектів мають штучний характер і створені з метою подальшого продажу статутних документів. Про це заявляють у Комітеті виборців України і закликають «зупинити потік штучних партій». Про особливості українського партбудівництва в інтерв’ю Радіо Свобода розповів голова Комітету виборців України Олексій Кошель.– За підсумками минулого року Ви вже заявляли, що в Україні створена рекордна кількість партій. Цього року ця тенденція триває?
Активізується громадянське суспільство – і спостерігається сплеск партбудівництва. І в цьому немає нічого поганого
– Так. Загалом, за останні три роки в Україні було створено, фактично, половину від усіх існуючих політичних партій. І цьому є певне пояснення. І після революційних подій 2004-2005 років ми спостерігали сплеск створення політичних партій. І після Майдану також активізується громадянське суспільство – і спостерігається сплеск партбудівництва. І в цьому немає нічого поганого. Але ми фіксуємо зростання великої кількості технічних партій – тобто, партій, які реєструються з метою продажу пакету статутних документів або для торгівлі посадами членів дільничних виборчих комісій. Така технологія дуже часто має місце на виборах.– А яких партій створюється більше?
Дуже часто партії створюються виключно з метою продажу статутних документів. Свідоцтво про реєстрацію, статут, печатка – продаж цих документів перетворився на своєрідний бізнес
– На превеликий жаль, дуже часто партії створюються виключно з метою продажу статутних документів. Свідоцтво про реєстрацію, статут, печатка – продаж цих документів перетворився на своєрідний бізнес.
Є думка, що не принципово скільки партій – нехай ми навіть зареєструємо кілька тисяч – але, все одно, дієвих буде не більше кількох десятків. З одного боку, це так, але з іншого – надмірна кількість партій – а Україна є рекордсменом Східної Європи за кількістю політичних партій – підриває довіру і до партій, і до виборчого процесу, і до обраної представницької влади.– Даруйте, а хто купує партії?
Якщо ми подивимося на історію чинних парламентських партій, то побачимо, що кілька з них зареєстровані на базі штучних політичних сил
– Дуже часто, коли створюється нова політична сила, лідери не бажають витрачати кілька місяців на створення осередків, на реєстрацію – і купують готовий пакет документів. Якщо ми подивимося на історію чинних парламентських партій, то побачимо, що кілька з них зареєстровані на базі штучних політичних сил. Для участі у виборах, потрібно, щоби партія була зареєстрована не менше, ніж за рік до виборів. Відповідно, користуються такою технологією: перейменовують стару політичну силу, яка існує лише на папері – і, таким чином, виходить нова політична сила.– Очолюваний Вами Комітет виборців України закликає «зупинити потік штучних партій». А як штучну партію відрізнити від справжньої? Бо, якщо дотримані норми законодавства, отже, наче і не штучна.
– На сьогодні, коли створюється політична сила і збираються підписи громадян, дуже часто має місце ситуація, коли одна людина може поставити підпис за дві-три, інколи навіть чотири партії, які часто навіть із протилежною ідеологією. Наприклад, сусідня Молдова врегулювала це питання. Там передбачили, що критерієм для реєстрації партії є не кількість підписів, які часто є фіктивними, а кількість громадян, які задекларували, що є членами цієї політичної сили, а також – кількість офіційно зареєстрованих осередків.
Партії, по-перше, займаються організацією свят і фестивалів. По-друге, це робота з благоустрою і допомога виборцям. А найменше, чим займаються партії – це пропозиція альтернативних проектів рішень
Друга проблема, не менш важлива: як наповнити партії змістом?
Ми проаналізували, чим займаються партії на місцях. Наші результати показали, що партії, по-перше, займаються організацією свят і фестивалів. По-друге, це робота з благоустрою і допомога виборцям.
Партії, фактично, як працювали під час виборів – прибирали, фарбували і допомагали цільовим групам громадян – тим самим вони займаються і в міжвиборчий період
А найменше, чим займаються партії – це пропозиція альтернативних проектів рішень, проведення круглих столів, конференцій, мітингів з метою обговорення цих пропозицій. А це, власне, головне, чим би мали займатися партії.
Наше дослідження показало, що партії, фактично, не вийшли за рамки виборчого формату. Як вони працювали під час виборів – прибирали, фарбували і допомагали цільовим групам громадян – тим самим вони займаються і в міжвиборчий період. Нам потрібно поламати цю ситуацію. Тому що, на превеликий жаль, дослідження показало, що сьогодні серед парламентських партій немає жодної політичної партії в класичному розумінні цього слова. Швидше, це є певні політичні клуби.Дмитро Шурхало