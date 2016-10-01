Теми Тижня ТВА субота, 1.10.2016





Субота, 1.10.2016:

- Українці масово оформлюють субсидії, аби розділити тягар комунальних послуг із державою.

- Тепла в чернівецьких оселях не буде до того часу, поки за вікном не стане зовсім холодно.

- Подвійні стандарти у ратуші процвітають, депутати впевнено утримують позицію страуса, вдаючи, що питання не заполітизовані.

- 64 інвестори 3 роки судяться з забудовником, який не добудовував багатоповерхівки.

- Ключі від власних квартир у Чернівцях отримали 63 сім’ї.

- Чернівецькі патрульні вшанували вбитих у Дніпрі поліцейських хвилиною мовчання.

- Переатестація правоохоронців чи творення поліцейської держави?

- Чи буде спокій на чагорській дорозі?

- Понад 2 тисячі людей на Буковині мають вади слуху.

- У Чернівцях святкують 608-му річницю з дня першої писемної згадки про місто.