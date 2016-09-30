ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІВійна на Сході України то спалахує інтенсивними бойовими діями, то ніби затихає. Але кінця їй не видно. Потрібна перемога, лише вона принесе справжній мир. Перемогти зможемо лише тоді, коли матимемо достатньо сил. А ресурсів у Росії значно більше, ніж у нас. То як нам підсилитися? Насамперед необхідно зміцнити морально-психологічну єдність українського суспільства - бойовий дух у нас вищий, ніж у загарбників. Одночасно з цим реформувати Збройні сили, відродити військово-промисловий комплекс (ВПК), забезпечити ефективну підтримку України з боку світового співтовариства.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.
П'ятниця, 30.09.2016: - Два державні аграрні підприємства в Чернівцях не можуть порозумітись. - Напередодні Дня міста ключі від власних квартир у Чернівцях отримали 63 сім’ї. - У Чернівцях визначили кращі будинки та дворики. - З нагоди Всесвітнього дня людей похилого віку ветеранів, дітей війни та пенсіонерів відзначили чиновники. - Напередодні Дня вчителя педагоги ділилися власними секретами і приймали вітання. - У Чернівцях провели конкурс серед молодих архітекторів з усієї України. - Рятувальники з усієї області з’їхалися до Чернівців, аби продемонструвати свої вміння. - 88 майстрів декоративно-прикладного мистецтва презентували свої творіння у Чернівцях.