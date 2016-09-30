Теми дня ТВА. П'ятниця, 30.09.2016





П'ятниця, 30.09.2016:

- Два державні аграрні підприємства в Чернівцях не можуть порозумітись.

- Напередодні Дня міста ключі від власних квартир у Чернівцях отримали 63 сім’ї.

- У Чернівцях визначили кращі будинки та дворики.

- З нагоди Всесвітнього дня людей похилого віку ветеранів, дітей війни та пенсіонерів відзначили чиновники.

- Напередодні Дня вчителя педагоги ділилися власними секретами і приймали вітання.

- У Чернівцях провели конкурс серед молодих архітекторів з усієї України.

- Рятувальники з усієї області з’їхалися до Чернівців, аби продемонструвати свої вміння.

- 88 майстрів декоративно-прикладного мистецтва презентували свої творіння у Чернівцях.