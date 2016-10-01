На з'їзді "Свободи" Олег Тягнибок оголосив про мобілізацію українців до лав націоналістичної політсили

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Новини
16:37
30 вересня

У двох дитячих садочках міста відкрито нові групи

15:11
30 вересня

Воїн з Чернівців судиться з військовою частиною

14:38
30 вересня

ПОРЯДОК НАДАННЯ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ ЗАЗНАВ ЗМІН

14:34
30 вересня

Уряд тимчасово скасовує регулювання цін на продовольчі товари

14:33
30 вересня

Почали діяти нові Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

11:59
30 вересня

З 1 жовтня буковинцям за містом потрібно вмикати фари вдень

11:40
30 вересня

Як чернівецькі депутати намагаються змінити результати голосування в парламенті

11:34
30 вересня

Платникам на замітку: тривалість податкових перевірок

11:33
30 вересня

Про сурогат – інформуйте органи ДФС

11:32
30 вересня

Курсанти-прикордонники на Буковині затримали партію контрабандних цигарок

11:11
30 вересня

Податківці й патрульна поліція у Чернівцях спільно наводитимуть лад на ринку автоперевезень

11:06
30 вересня

У Чернівецькій області лісничий незаконно реалізовував деревину

15:57
29 вересня

На День міста тролейбуси возитимуть усіх безкоштовно

15:52
29 вересня

Чернівецька міська рада виділила кошти на видавництво книг

15:36
29 вересня

У Чернівцях з’явилось електронне табло з інтервалом руху транспорту

15:23
29 вересня

Перелік вулиць, які буде перекрито в Чернівцях у День міста

15:11
29 вересня

Правоохоронці спіймали на хабарі начальника Чернівецького вокзалу

15:03
29 вересня

Ще раз усе про субсидію: правила призначення та розрахунку

14:37
29 вересня

Чернівчан запрошують на регіональний круглий стіл ОБСЄ «Запровадження механізмів інституційної підтримки ОГС в Україні»

12:04
29 вересня

Групу невідомих осіб та 24 ящики цигарок затримали прикордонники на Буковині

11:32
29 вересня

Олексій Каспрук повідомив про дві смерті: 11-річної дівчинки та двірника

11:03
29 вересня

Буковинка намагалася перемістити через кордон ліки

11:00
29 вересня

На відпустку у підприємців – 3 місяці

10:59
29 вересня

Єдиний податок: особливості переходу

10:58
29 вересня

У Чернівцях 27 мобілізованих підприємців скористались податковими пільгами

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІ ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІВійна на Сході України то спалахує інтенсивними бойовими діями, то ніби затихає. Але кінця їй не видно. Потрібна перемога, лише вона принесе справжній мир. Перемогти зможемо лише тоді, коли матимемо достатньо сил. А ресурсів у Росії значно більше, ніж у нас. То як нам підсилитися? Насамперед необхідно зміцнити морально-психологічну єдність українського суспільства - бойовий дух у нас вищий, ніж у загарбників. Одночасно з цим реформувати Збройні сили, відродити військово-промисловий комплекс (ВПК), забезпечити ефективну підтримку України з боку світового співтовариства.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - пара Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.
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На з'їзді "Свободи" Олег Тягнибок оголосив про мобілізацію українців до лав націоналістичної політсили

Сьогодні, 10:01 / Коментарів: 0
На з'їзді "Свободи" Олег Тягнибок оголосив про мобілізацію українців до лав націоналістичної політсили30 вересня 2016 року під час урочистого З'їзду Всеукраїнського об'єднання "Свобода" з нагоди 25-ліття партії лідер націоналістів Олег Тягнибок підписав наказ про мобілізацію українців до лав "Свободи".

Олег Тягнибок наголосив, що партія пройшла чвертьвіковий шлях пліч-о-пліч з Україною, але це не дає права спочивати на лаврах, вішати на себе медалі чи писати мемуари.
"Мета, заради якої ми почали свій шлях 25 років тому, за яку поклали свої життя наші побратими і посестри, хоча і значно наблизилась, але ще не досягнута. Нині усвідомлюємо ще більшу відповідальність. Розуміємо загрози і той факт, що ми - єдина сила, здатна захистити Україну, здатна захистити українців. Бо хто крім нас? Кого ще так боїться влада? Хто ще здатний протистояти будь-якому режимові? Хто ще здатний захистити інтереси нації й держави? Зрештою, хто ще здатний перемогти ворога?
Тому я оголошую мобілізацію. Ми мусимо, як сказав Степан Бандера, дійти до кожного українця, помножити наші лави. Бо кожен українець, залучений до "Свободи", збільшує наші сили і підточує їхні. Для нас це єдиний шлях перемогти", - заявив голова націоналістів.
Під час з'їзду лідер "Свободи" підписав наказ усім місцевим організаціям упродовж місяця провести публічні відкриті збори до 25-ліття об'єднання й закликати українців приєднуватися до лав партії; впродовж місяця організувати масові мобілізаційні акції із соціяльного і національного захисту українців; "Легіону Свободи" - провести з'їзд, активізувати роботу в молодіжному і студентському середовищах.
"Перша всеукраїнська контрольна акція - 14 жовтня. Наш традиційний марш - на Покрову, в День захисника України. Тепер це не просто марш УПА - це марш слави усіх наших героїв. Нагадаю, що саме в переддень Покрови, 25 років тому, відбувся установчий з'їзд нашої політичної сили. Тож не присоромимо слави "Свободи"! Бо є "Свобода" - буде Україна!" - наголосив Олег Тягнибок.
Прес-служба ВО "Свобода"
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