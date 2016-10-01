На з'їзді "Свободи" Олег Тягнибок оголосив про мобілізацію українців до лав націоналістичної політсили

30 вересня 2016 року під час урочистого З'їзду Всеукраїнського об'єднання "Свобода" з нагоди 25-ліття партії лідер націоналістів Олег Тягнибок підписав наказ про мобілізацію українців до лав "Свободи".
Олег Тягнибок наголосив, що партія пройшла чвертьвіковий шлях пліч-о-пліч з Україною, але це не дає права спочивати на лаврах, вішати на себе медалі чи писати мемуари.
"Мета, заради якої ми почали свій шлях 25 років тому, за яку поклали свої життя наші побратими і посестри, хоча і значно наблизилась, але ще не досягнута. Нині усвідомлюємо ще більшу відповідальність. Розуміємо загрози і той факт, що ми - єдина сила, здатна захистити Україну, здатна захистити українців. Бо хто крім нас? Кого ще так боїться влада? Хто ще здатний протистояти будь-якому режимові? Хто ще здатний захистити інтереси нації й держави? Зрештою, хто ще здатний перемогти ворога?
Тому я оголошую мобілізацію. Ми мусимо, як сказав Степан Бандера, дійти до кожного українця, помножити наші лави. Бо кожен українець, залучений до "Свободи", збільшує наші сили і підточує їхні. Для нас це єдиний шлях перемогти", - заявив голова націоналістів.
Під час з'їзду лідер "Свободи" підписав наказ усім місцевим організаціям упродовж місяця провести публічні відкриті збори до 25-ліття об'єднання й закликати українців приєднуватися до лав партії; впродовж місяця організувати масові мобілізаційні акції із соціяльного і національного захисту українців; "Легіону Свободи" - провести з'їзд, активізувати роботу в молодіжному і студентському середовищах.
"Перша всеукраїнська контрольна акція - 14 жовтня. Наш традиційний марш - на Покрову, в День захисника України. Тепер це не просто марш УПА - це марш слави усіх наших героїв. Нагадаю, що саме в переддень Покрови, 25 років тому, відбувся установчий з'їзд нашої політичної сили. Тож не присоромимо слави "Свободи"! Бо є "Свобода" - буде Україна!" - наголосив Олег Тягнибок.
Прес-служба ВО "Свобода"