У Кучми також урвався терпець

Пора припиняти ці Мінські балачки і гру в "піддавки" - Кучма.
"Хлопці, або давайте ми скажемо, що ми нездатні вирішувати такі проблеми, або що? Але грати, вибачте, в піддавки вже не можна", - сказав сьогодні журналістам представник Контактної переговорної групи Леонід Кучма.
"В умовах, створених триваючими провокаціями проросійських терористичних угруповань в Донбасі, українській стороні нічого не залишається, окрім як в середу (5 жовтня) в Мінську поставити питання руба", - додав він.
При цьомуЛеонід Кучма наполягає, що дана ситуація повинна бути донесена до відома "всього світу, в першу чергу, керівникам Німеччини і Франції, які головні, можна сказати, в "Нормандському форматі "... щоб вони перестали таку миротворчу позицію займати, яку, як ми бачимо, вони займають останнім часом".
Хм... Щось пішло у мінських переговорників не так !?! Це вже друге таке відверте розчарування Кучми від Мінського процесу. Останній оптиміст у цій підгрупі - Євген Марчук. :(