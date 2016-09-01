У двох дитячих садочках міста відкрито нові групи

Відтепер ще 45 дітей у Чернівцях матимуть можливість відвідувати дитячі садочки. Чернівецький міський голова Олексій Каспрук відкрив сьогодні дві нові групи у спеціальному ДНЗ №17 «Паросток» по вулиці Коперніка,19 та ДНЗ комбінованого типу №45, що на вулиці Героїв Майдану, 85-А.



Нова група у «Паростку» розрахована на 20 дітей з вадами зору. Це наймолодша група. Вік дітей – 2-3 роки. 25 дітей віком від 4 до 5 років будуть виховуватися у новій групі ДНЗ №45.



«Нестача місць у дитячих садочках є давньою проблемою для Чернівців, - каже Олексій Каспрук. – Але ми докладаємо максимум зусиль, щоби зрештою вирішити її: відкриваємо нові групи, будуємо нові дитсадки, плануємо капітальні ремонти. Усе це робиться для того, щоби якомога більше маленьких чернівчан виховувалося у комфортних умовах».





Довідково

У ДНЗ №17 «Паросток» функціонує 1 група раннього віку, 7 дошкільних груп та 1 клас ЗНЗ №30, виховується і навчається понад 200 дітей з різною зоровою патологією (косоокість, амбліопія, міопія, гіперметропія, астигматизм, афакія, атрофія зорового нерву, ністагм, альбінізм, колобомо, дегенерація сітківки тощо). За 35 років роботи закладу в ньому поліпшили зір понад 2 тисячі дітей.

У ДНЗ № 45 комбінованого типу у 3-х перереддошкільних і 9-ти дошкільних групах навчається 256 дітей.

