Керівництво Чернівецької ОКЛ перешкоджає роботі депутата і противиться позитивним змінам у галузі

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30 вересня

Воїн з Чернівців судиться з військовою частиною

14:38
30 вересня

ПОРЯДОК НАДАННЯ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ ЗАЗНАВ ЗМІН

14:34
30 вересня

Уряд тимчасово скасовує регулювання цін на продовольчі товари

14:33
30 вересня

Почали діяти нові Загальні правила етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

11:59
30 вересня

З 1 жовтня буковинцям за містом потрібно вмикати фари вдень

11:40
30 вересня

Як чернівецькі депутати намагаються змінити результати голосування в парламенті

11:34
30 вересня

Платникам на замітку: тривалість податкових перевірок

11:33
30 вересня

Про сурогат – інформуйте органи ДФС

11:32
30 вересня

Курсанти-прикордонники на Буковині затримали партію контрабандних цигарок

11:11
30 вересня

Податківці й патрульна поліція у Чернівцях спільно наводитимуть лад на ринку автоперевезень

11:06
30 вересня

У Чернівецькій області лісничий незаконно реалізовував деревину

15:57
29 вересня

На День міста тролейбуси возитимуть усіх безкоштовно

15:52
29 вересня

Чернівецька міська рада виділила кошти на видавництво книг

15:36
29 вересня

У Чернівцях з’явилось електронне табло з інтервалом руху транспорту

15:23
29 вересня

Перелік вулиць, які буде перекрито в Чернівцях у День міста

15:11
29 вересня

Правоохоронці спіймали на хабарі начальника Чернівецького вокзалу

15:03
29 вересня

Ще раз усе про субсидію: правила призначення та розрахунку

14:37
29 вересня

Чернівчан запрошують на регіональний круглий стіл ОБСЄ «Запровадження механізмів інституційної підтримки ОГС в Україні»

12:04
29 вересня

Групу невідомих осіб та 24 ящики цигарок затримали прикордонники на Буковині

11:32
29 вересня

Олексій Каспрук повідомив про дві смерті: 11-річної дівчинки та двірника

11:03
29 вересня

Буковинка намагалася перемістити через кордон ліки

11:00
29 вересня

На відпустку у підприємців – 3 місяці

10:59
29 вересня

Єдиний податок: особливості переходу

10:58
29 вересня

У Чернівцях 27 мобілізованих підприємців скористались податковими пільгами

10:14
29 вересня

Храмове свято чернівчани зустрінуть із повним гаманцем

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІ ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІВійна на Сході України то спалахує інтенсивними бойовими діями, то ніби затихає. Але кінця їй не видно. Потрібна перемога, лише вона принесе справжній мир. Перемогти зможемо лише тоді, коли матимемо достатньо сил. А ресурсів у Росії значно більше, ніж у нас. То як нам підсилитися? Насамперед необхідно зміцнити морально-психологічну єдність українського суспільства - бойовий дух у нас вищий, ніж у загарбників. Одночасно з цим реформувати Збройні сили, відродити військово-промисловий комплекс (ВПК), забезпечити ефективну підтримку України з боку світового співтовариства.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - пара Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.
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29 вересня о 18.00
в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться вечірка "Культурний шок в бібліотеці"
30 вересня
об 11 годині - урочисті збори Чернівецької міської організації ветеранів, присвячених Міжнародному дню людей похилого віку та Дню ветерана. (Центральний Палац культури, Театральна площа,5)
о 12 годині - нагородження переможців конкурсу - "Кращий двір", "Кращий під"їзд", "Кращий фасад".... Сесійна зала міської ради.
о 15 годині - відзначення працівників освіти з нагоди професійного свята.
о 16 годині - Дворик Ратуші, виставка робіт молодих архітекторів.
30 вересня об 11.00
У приміщенні Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини» (м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 5) відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня працівників освіти.
30 вересня о 16:00
у Центрі культури "Вернісаж" / вул. І.Франка, 15 / відбудеться відкриття Всеукраїнської виставки декоративно-ужиткового мистецтва "Від Землі до Сонця"


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Керівництво Чернівецької ОКЛ перешкоджає роботі депутата і противиться позитивним змінам у галузі

Сьогодні, 15:27 / Коментарів: 1
Керівництво Чернівецької ОКЛ перешкоджає роботі депутата і противиться позитивним змінам у галузі
Подробиці інциденту, який трапився у лікарні, де депутат Чернівецької обласної ради Ольга Кобевко працює лікарем, вона повідомила на своїй сторінці у ФБ.

"Догана за працю. Scire leges non hoc est verba earum scire, sed vim ac potestatem – знання законів не в тому, щоб знати їхні слова, а щоб розуміти зміст.

Вчора знову вдалось довести, що лікарям варто перестати боятись.

В обласній лікарні стався кричущий випадок - було оголошено догану лікарю, яка пропрацювала довше на 4 год!!!!

Поясню: через позачергову сесію обласної ради, в терміновому порядку було скликано засідання всіх депутатських комісій, в тому числі нашої - медичної, щоб опрацювати бюджет. Я не встигла помінятись, тому попросила, щоб на чергуванні мене на кілька годин підмінила лікар Н. (У відділенні важких хворих не було, за цих 4 год. лікар Н.прийняла одну хвору з ангіною).

Але моє керівництво уже давно шукає приводів, щоб відомстити мені за мою зацікавленість бюджетом лікарні та мертвими душами. Такими, як деякі начмеди, що формально числяться медсестрами.

Тому через ці 4 години було створено комісію, яка нібито перевірила наявність чергового персоналу. Проте лікар Н. чітко зазначила, що до неї ця комісія не заходила!!!

Було складено акт, завідуючою пані Миндреску написано доповідну, але відповідно статті 32, п.1, притягнути мене до покарання не вдалось, адже закон порушено не було.

У стані страшного шалу начмеди (хоча вони зазначають, що це тільки вказівка Ушакова, а вони лише виконавці) - оголошують догану лікарці Н. за відпрацювання (!) зайвих 4 годин.

Звичайно, я не здивувалась, і взялась за відновлення справедливості.

Упродовж доби ми змогли довести, що за зайву виконану працю потрібно давати подяки, а не догани.

Догану лікарю Н. відкликано!!!

Мені дзвонить половина друзів з ОКЛ, щоб не розголошувати цю ситуацію, бо начмеди просять не поширювати.

Але мовчати вже набридло!

З нами Бог і правда!

КОРИСТУВАЧІ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ АКТИВНО КОМЕНТУЮТЬ СИТУАЦІЮ.

- Мушу втрутитися, - НАПИСАВ ЖУРНАЛІСТ ПЕТРО КОБЕВКО. - Керівництво ОКЛ шукає будь-якої можливості, аби розправитися з Олею. Але там керівники від 69 до 82 років. Вони не можуть мислити так, як молоді лікарі. Вони звикли до беззаперечного послуху. Оля доводить своїми діями і позицією, що треба вже вичавити з себе совка. Не хочуть. Олю підтримують молоді медики. Її підтримують колишні хворі, яких вона вилікувала. Бо Оля - добрий лікар. Олю підтримують воїни АТО. Бо вона 13 разів була на війні, допомагала не тільки словом, а й ділом, перев’язувала поранених під кулями і ГРАДАМИ... Олю підтримують люди. За неї голосували виборці. Навіть ті, котрі живуть в одному під’їзді, в одному дворі. А вони ж-бо краще за інших знають ціну один одного. Бо поряд живуть. Оля - це приклад справжніх якісних ЗМІН у медицині. За такими, як вона, - майбутнє цієї галузі. І з цим уже неможливо не рахуватися. Але стара корумпована система не хоче здаватися. Вона звикла до доброго життя. І робить спробу зламати таких, як Оля. Догану хотіли оголосити їй. Але не змогли. Бо Оля все зробила по закону. Я читав документи цієї догани. Вона поставила до відома заввідділенням про те, що з 14 до 18 години змушена бути на засіданні депутатської комісії і попросила на цей час її підмінити на чергуванні. Тим паче, що колега Н. погодилася за Олю цих 4 години чергувати. Заввідділенням спочатку дала добро. А що сталося потім, нехай тепер уже розбираються компетентні органи.

По-перше, керівництво лікарні зробило спробу перешкодити депутатові займатися його обов’язками. Вони хотіли карати Олю за те, що вона бере участь у засіданні комісії. Я особисто звертаюся до прокурора області, до начальника управління СБУ у Чернівецькій області з проханням розібратися з антидержавницькою позицією адміністрації ОКЛ.

По-друге, адміністрація не змогла покарати депутата. Отож тепер робить спробу залякати тих, хто допомагає Олі, хто поділяє її позицію, хто не хоче коритися СИСТЕМІ. І вони оголошують догану чесній молодій колезі Олі, яка посміла не тільки їй допомогти, а й правдиво про це заявити. Такий непослух у ОКЛ неприпустимий. Але й Оля не ликом шита і не з глини зліплена (я ж то знаю хто вона і чому навчена). Вона добилася відміни догани. Але поки що не покарані ті, хто робить зло медицині і молодим медикам, хто гальмує реформи галузі, хто тримається посад, як вош кожуха. Їх жде велика кара.

Джерело: BukNews
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Сьогодні, 15:41 - 1 з написав(ла): в матеріалі
Давно пора газету час перейменувати на газету "Хороші Кобевики". А логотип "кобила і кінь" можна не міняти
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