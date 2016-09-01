Керівництво Чернівецької ОКЛ перешкоджає роботі депутата і противиться позитивним змінам у галузі

Подробиці інциденту, який трапився у лікарні, де депутат Чернівецької обласної ради Ольга Кобевко працює лікарем, вона повідомила на своїй сторінці у ФБ.
"Догана за працю. Scire leges non hoc est verba earum scire, sed vim ac potestatem – знання законів не в тому, щоб знати їхні слова, а щоб розуміти зміст.
Вчора знову вдалось довести, що лікарям варто перестати боятись.
В обласній лікарні стався кричущий випадок - було оголошено догану лікарю, яка пропрацювала довше на 4 год!!!!
Поясню: через позачергову сесію обласної ради, в терміновому порядку було скликано засідання всіх депутатських комісій, в тому числі нашої - медичної, щоб опрацювати бюджет. Я не встигла помінятись, тому попросила, щоб на чергуванні мене на кілька годин підмінила лікар Н. (У відділенні важких хворих не було, за цих 4 год. лікар Н.прийняла одну хвору з ангіною).
Але моє керівництво уже давно шукає приводів, щоб відомстити мені за мою зацікавленість бюджетом лікарні та мертвими душами. Такими, як деякі начмеди, що формально числяться медсестрами.
Тому через ці 4 години було створено комісію, яка нібито перевірила наявність чергового персоналу. Проте лікар Н. чітко зазначила, що до неї ця комісія не заходила!!!
Було складено акт, завідуючою пані Миндреску написано доповідну, але відповідно статті 32, п.1, притягнути мене до покарання не вдалось, адже закон порушено не було.
У стані страшного шалу начмеди (хоча вони зазначають, що це тільки вказівка Ушакова, а вони лише виконавці) - оголошують догану лікарці Н. за відпрацювання (!) зайвих 4 годин.
Звичайно, я не здивувалась, і взялась за відновлення справедливості.
Упродовж доби ми змогли довести, що за зайву виконану працю потрібно давати подяки, а не догани.
Догану лікарю Н. відкликано!!!
Мені дзвонить половина друзів з ОКЛ, щоб не розголошувати цю ситуацію, бо начмеди просять не поширювати.
Але мовчати вже набридло!
З нами Бог і правда!
КОРИСТУВАЧІ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ АКТИВНО КОМЕНТУЮТЬ СИТУАЦІЮ.
- Мушу втрутитися, - НАПИСАВ ЖУРНАЛІСТ ПЕТРО КОБЕВКО. - Керівництво ОКЛ шукає будь-якої можливості, аби розправитися з Олею. Але там керівники від 69 до 82 років. Вони не можуть мислити так, як молоді лікарі. Вони звикли до беззаперечного послуху. Оля доводить своїми діями і позицією, що треба вже вичавити з себе совка. Не хочуть. Олю підтримують молоді медики. Її підтримують колишні хворі, яких вона вилікувала. Бо Оля - добрий лікар. Олю підтримують воїни АТО. Бо вона 13 разів була на війні, допомагала не тільки словом, а й ділом, перев’язувала поранених під кулями і ГРАДАМИ... Олю підтримують люди. За неї голосували виборці. Навіть ті, котрі живуть в одному під’їзді, в одному дворі. А вони ж-бо краще за інших знають ціну один одного. Бо поряд живуть. Оля - це приклад справжніх якісних ЗМІН у медицині. За такими, як вона, - майбутнє цієї галузі. І з цим уже неможливо не рахуватися. Але стара корумпована система не хоче здаватися. Вона звикла до доброго життя. І робить спробу зламати таких, як Оля. Догану хотіли оголосити їй. Але не змогли. Бо Оля все зробила по закону. Я читав документи цієї догани. Вона поставила до відома заввідділенням про те, що з 14 до 18 години змушена бути на засіданні депутатської комісії і попросила на цей час її підмінити на чергуванні. Тим паче, що колега Н. погодилася за Олю цих 4 години чергувати. Заввідділенням спочатку дала добро. А що сталося потім, нехай тепер уже розбираються компетентні органи.
По-перше, керівництво лікарні зробило спробу перешкодити депутатові займатися його обов’язками. Вони хотіли карати Олю за те, що вона бере участь у засіданні комісії. Я особисто звертаюся до прокурора області, до начальника управління СБУ у Чернівецькій області з проханням розібратися з антидержавницькою позицією адміністрації ОКЛ.
По-друге, адміністрація не змогла покарати депутата. Отож тепер робить спробу залякати тих, хто допомагає Олі, хто поділяє її позицію, хто не хоче коритися СИСТЕМІ. І вони оголошують догану чесній молодій колезі Олі, яка посміла не тільки їй допомогти, а й правдиво про це заявити. Такий непослух у ОКЛ неприпустимий. Але й Оля не ликом шита і не з глини зліплена (я ж то знаю хто вона і чому навчена). Вона добилася відміни догани. Але поки що не покарані ті, хто робить зло медицині і молодим медикам, хто гальмує реформи галузі, хто тримається посад, як вош кожуха. Їх жде велика кара.
Джерело: BukNews