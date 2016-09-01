Воїн з Чернівців судиться з військовою частиною

ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІВійна на Сході України то спалахує інтенсивними бойовими діями, то ніби затихає. Але кінця їй не видно. Потрібна перемога, лише вона принесе справжній мир. Перемогти зможемо лише тоді, коли матимемо достатньо сил. А ресурсів у Росії значно більше, ніж у нас. То як нам підсилитися? Насамперед необхідно зміцнити морально-психологічну єдність українського суспільства - бойовий дух у нас вищий, ніж у загарбників. Одночасно з цим реформувати Збройні сили, відродити військово-промисловий комплекс (ВПК), забезпечити ефективну підтримку України з боку світового співтовариства.
Петро КОБЕВКО, журналіст:
Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.
об 11 годині - урочисті збори Чернівецької міської організації ветеранів, присвячених Міжнародному дню людей похилого віку та Дню ветерана. (Центральний Палац культури, Театральна площа,5) о 12 годині - нагородження переможців конкурсу - "Кращий двір", "Кращий під"їзд", "Кращий фасад".... Сесійна зала міської ради. о 15 годині - відзначення працівників освіти з нагоди професійного свята. о 16 годині - Дворик Ратуші, виставка робіт молодих архітекторів.
З’ясовується, контрактників, котрі мають досвід і навички ведення боїв на Донбасі, не відправляють туди. Більше того, їм не дають посвідчення учасників бойових дій та учасників АТО. Окрім цього, у військовій частині офіцери зробили спробу принизити патріотів. Тоді воїни подали до суду.
Ось що розповідає Антон Олійник:
Подібна ситуація виникла у побратимів Антона з Тернополя. Кілька воїнів-контрактників там уже виграли суди з військовою частиною. Тепер вони приїхали у Чернівці, аби підтримати свого побратима
Воїн з Тернополя порушив дуже серйозну й небезпечну проблему. Офіцери української військової частини не дозволили тим, хто хоче і вміє з ворогом воювати. Вони ворогів називали «братами». Вони шкодили українському війську. Вони продовжують шкодити. Тому ми звертаємося до військового прокурора Матіоса, до СБУ з проханням негайно відреагувати на те, що діється у військовій частині міста Очакова і зі всією суворістю українських законів покарати тих, хто шкодить Українській державі.