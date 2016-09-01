Мамині прокурори

Продажні суди та корумпована правоохоронна система – одна з ключових причин гальмування демократичних перетворень в Україні. Тож генеральний прокурор Юрій Луценко на всю країну заявив про необхідність перевірки на доброчесність українських прокурорів. Ми вирішили посприяти такому очищенню та перевірити, наскільки достовірно декларують своє майно та майно своїх родин працівники Генпрокуратури. Розслідування Катерини Каплюк.