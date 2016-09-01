Уряд тимчасово скасовує регулювання цін на продовольчі товари

Кабінетом Міністрів України ухвалено Постанову «Про реалізацію пілотного проекту щодо тимчасового обмеження застосування постанови Кабінету міністрів України від 25 грудня 1996 р. № 1548 та постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2007 р. № 1222».

Дана Постанова допоможе усунути зайве втручання держави в економічні процеси, знизити адміністративний тиск на бізнес, сприятиме дебюрократизації економіки, дерегуляції та розвитку вільної конкуренції, яка, у свою чергу, сприятиме ринковому регулюванню цін та розвитку конкуренції.

Реалізація урядового проекту дозволить виявити реальний вплив державного регулювання на ціноутворення у сфері продовольчих товарів та підготувати обґрунтоване рішення щодо подальшого його застосування.

Постановою передбачене створення пілотного проекту щодо скасування цінового регулювання на продовольчі товари на три місяці, протягом яких буде проводитися ретельний моніторинг цін. На його основі буде ухвалене рішення про подальшу долю цінового регулювання на продукти харчування. Крім того, очікується значно спростити процедуру зміни цін, залежно від цінових коливань ринку, що дозволить виробникам швидше реагувати на зміни кон'юнктури.

Нагадаємо, що упродовж десятків років в Україні діяла система державного регулювання цін, коли держава регулювання граничні рівні цін, нормативи рентабельності, торговельні надбавки, оптово-відпускні ціни на цілий перелік продуктів харчування, а також змушувала виробників обов’язково декларувати зміну ціни у разі її перевищення більш, ніж на 1% за місяць.



Людмила Пилипів

провідний спеціаліст відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти управління реєстрації нормативно-правових актів, правової роботи та правової освіти Головного територіального управління юстиції у Чернівецькій області



