Ярослав Барнич із Покуття – музична легенда світової слави

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Новини
11:59
30 вересня

З 1 жовтня буковинцям за містом потрібно вмикати фари вдень

11:40
30 вересня

Як чернівецькі депутати намагаються змінити результати голосування в парламенті

11:34
30 вересня

Платникам на замітку: тривалість податкових перевірок

11:33
30 вересня

Про сурогат – інформуйте органи ДФС

11:32
30 вересня

Курсанти-прикордонники на Буковині затримали партію контрабандних цигарок

11:11
30 вересня

Податківці й патрульна поліція у Чернівцях спільно наводитимуть лад на ринку автоперевезень

11:06
30 вересня

У Чернівецькій області лісничий незаконно реалізовував деревину

15:57
29 вересня

На День міста тролейбуси возитимуть усіх безкоштовно

15:52
29 вересня

Чернівецька міська рада виділила кошти на видавництво книг

15:36
29 вересня

У Чернівцях з’явилось електронне табло з інтервалом руху транспорту

15:23
29 вересня

Перелік вулиць, які буде перекрито в Чернівцях у День міста

15:11
29 вересня

Правоохоронці спіймали на хабарі начальника Чернівецького вокзалу

15:03
29 вересня

Ще раз усе про субсидію: правила призначення та розрахунку

14:37
29 вересня

Чернівчан запрошують на регіональний круглий стіл ОБСЄ «Запровадження механізмів інституційної підтримки ОГС в Україні»

12:04
29 вересня

Групу невідомих осіб та 24 ящики цигарок затримали прикордонники на Буковині

11:32
29 вересня

Олексій Каспрук повідомив про дві смерті: 11-річної дівчинки та двірника

11:03
29 вересня

Буковинка намагалася перемістити через кордон ліки

11:00
29 вересня

На відпустку у підприємців – 3 місяці

10:59
29 вересня

Єдиний податок: особливості переходу

10:58
29 вересня

У Чернівцях 27 мобілізованих підприємців скористались податковими пільгами

10:14
29 вересня

Храмове свято чернівчани зустрінуть із повним гаманцем

10:09
29 вересня

У Чернівцях проживають шестеро довгожителів

17:48
28 вересня

Суд засудив мешканця м. Чернівці за незаконне зберігання вогнепальної зброї та спричинення тяжких тілесних ушкоджень

16:17
28 вересня

Рятувальники закликають буковинців дотримуватися правил безпеки при експлуатації опалювальних пристроїв

14:24
28 вересня

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІ ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІВійна на Сході України то спалахує інтенсивними бойовими діями, то ніби затихає. Але кінця їй не видно. Потрібна перемога, лише вона принесе справжній мир. Перемогти зможемо лише тоді, коли матимемо достатньо сил. А ресурсів у Росії значно більше, ніж у нас. То як нам підсилитися? Насамперед необхідно зміцнити морально-психологічну єдність українського суспільства - бойовий дух у нас вищий, ніж у загарбників. Одночасно з цим реформувати Збройні сили, відродити військово-промисловий комплекс (ВПК), забезпечити ефективну підтримку України з боку світового співтовариства.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - пара Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.
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29 вересня о 18.00
в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться вечірка "Культурний шок в бібліотеці"
30 вересня
об 11 годині - урочисті збори Чернівецької міської організації ветеранів, присвячених Міжнародному дню людей похилого віку та Дню ветерана. (Центральний Палац культури, Театральна площа,5)
о 12 годині - нагородження переможців конкурсу - "Кращий двір", "Кращий під"їзд", "Кращий фасад".... Сесійна зала міської ради.
о 15 годині - відзначення працівників освіти з нагоди професійного свята.
о 16 годині - Дворик Ратуші, виставка робіт молодих архітекторів.
30 вересня об 11.00
У приміщенні Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини» (м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 5) відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня працівників освіти.
30 вересня о 16:00
у Центрі культури "Вернісаж" / вул. І.Франка, 15 / відбудеться відкриття Всеукраїнської виставки декоративно-ужиткового мистецтва "Від Землі до Сонця"


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Ярослав Барнич із Покуття – музична легенда світової слави

Сьогодні, 13:53 / Коментарів: 0
Ярослав Барнич із Покуття – музична легенда світової слави Він – талановитий композитор, сильний диригент і музикант, а ще педагог, громадсько-культурний діяч, справжній патріот рідної землі, людина високої духовності, мужній доброволець Українського легіону Січових Стрільців.
30 вересня 2016 року минає 120 років від дня народження славетного Ярослава Барнича, котрий народився у селі Балинці. Рідна Снятинщина з честю віддає шану пам’яті Маестро. З нагоди ювілею митця Джурівській школі мистецтв на Снятинщині присвоєно ім’я Ярослава Барнича. Ім’ям великого композитора, автора «Гуцулки Ксені», багатьох оперет, як от “Шаріка” (“Кохання січового стрільця”) також названо сільський Будинок культури у його родинному селі Балинці.

З нагоди 120-ї річниці від дня народження Я. В. Барнича, у рамках Міжнародного дня музики, у м. Снятині 2 жовтня відбудеться вечір пам’яті композитора та музиканта. Місце проведення заходу - Снятинський РБК (початок дійства о 14-й годині). Організатори заходу – спілка самодіяльних композиторів Снятинщини ім. Ярослава Барнича (голова правління Петро Корж), відділ культури райдержадміністрації, міський клуб ім. Н. Яремчука.
На величне свято музики на честь видатного покутянина із світовим іменем прибудуть відомі творчі особистості, серед яких дослідник творчості Я. Барнича Людомир Філоненко, кандидат педагогічних наук, доцент музично-педагогічного факультету Дрогобицького державного педагогічного університету ім. Івана Франка. У концертній програмі візьмуть участь учні та викладачі музичних шкіл району, окремі естрадні виконавці, професійні музиканти.
Запрошуємо краян, людей різного віку, залюблених у високе музичне мистецтво, відвідати вечір пам’яті Маестро з Покуття Ярослава Барнича.


Хто з нас не захоплювався мелодійною ліричною піснею-танго “Гуцулка Ксеня”? Мабуть, жодного українця не знайдеться, котрий не знав би цієї пісні. Знамениту “Гуцулку Ксеню” співав і співає з великим піднесенням увесь український світ. І не тільки! За спогадами племінниці композитора Олени Вергановської, “Гуцулка Ксеня” була написана в 1932-1933 рр. у Коломиї. Пісня стала настільки популярною, що більшість вважає її народною. Але важливішою причиною є те, що авторство пісні понад 50 років приписували самодіяльному композиторові Романові Савицькому. І тільки з початком відновлення незалежності України почали повертати із несправедливого забуття справжнього aвтора. Цим автором є український композитор, дириґент, педагог, музично-громадський діяч Ярослав Барнич. 30 вересня 2016 року минає 120 років від дня народження славетного композитора.
Народився Я.Барнич 30 вересня 1896 року в селі Балинці Снятинського району Івано-Франківської області в сім’ї директора школи. Вирішальний вплив на формування світогляду молодого Ярослава зробив батько – Василь Барнич: людина освічена, інтелігентна й дуже строга. Перші кроки на ниві музики Я. Барнич зробив, навчаючись у Коломийській ґімназії в 1906-1914 рр. Тут він організовує камерний оркестр зі своїх товаришів. А першим твором, яким диригував молодий маестро, була “Наталка Полтавка” М. Лисенка. Одночасно він вчиться гри на скрипці у відомого коломийського педагога Й.Шнабеля. В цей же час робить перші композиторські спроби.

Після початку І Світової війни, у 1914 році, Я.Барнич добровольцем вступає до лав Українських Січових Стрільців. Спочатку перебуває на Закарпатті, потім у Чехії й Галичині. Волею обставин, у жовтні 1915 року успішно закінчує гімназію у Відні. Не забуває і про музичну творчість: разом з Михайлом Гайворонським організовує смичковий квартет УСС. В 1916 р. молодому Барничеві запропонували посаду диригента в Українському театрі товариства “Бесіда”..
Дуже плідною була праця композитора у Львові на початку 20-х років ХХ ст. Він навчається у Вищому музичному інституті ім. М. Лисенка, де опановує диригування та гру на скрипці в професора Е.Зуни, а гармонію й теоретичні предмети – у видатного музиканта В.Барвінського.
B 1924 році Я.Барнич успішно закінчує Вищий музичний інститут ім. М.Лисенка у Львові. Тоді ж записується слухачем на філософський факультет Львівського університету. Згодом його призначають художнім керівником і диригентом Українського театру товариства “Просвіта” в Ужгороді (1925-1926). В цей час він виїжджає до Берліна, де поглиблює знання з диригування у класі професора Вільгельма Гросса.
Повернувшись до Галичини в 1927 році, Я.Барнич працює в Самборі вчителем музики в жіночій Учительській семінарії “Рідної школи”. Тут же організовує філіал Музичного інституту ім. М. Лисенка, диригує хором “Самбірського Бояна”. Разом з дружиною Ярославою створює й очолює аматорський театр.
У1939 р. його призначають музичним керівником обласного театру й диригентом симфонічного оркестру в державній філармонії. Через рік створює знаменитий на весь світ Гуцульський ансамбль пісні і танцю.
Відомий Я.Барнич не лише піснею “Гуцулка Ксеня”, а також славнозвісними оперетами: “Шаріка”, “Пригода в Черчі”, популярними піснями-танго “Чи тямиш?”, “Ох, соловію”, “Ще раз!..”, “Львів”, хоровими творами “Ой, маю я чорні брови”, “Богородице Діво”,“В Стрийському парку”. У 1938 році Я.Барнич написав оперету на 3 дії “Гуцулка Ксеня” (лібрето і музика автора, тексти до пісень написав професор гімназії з Коломиї Д.Николишин). Позитивно оцінили оперету провідні музиканти і критики: В.Барвінський, Н.Нижанківський, О.Боднарович, А.Рудницький. Вони вважали Я. Барнича за першого українського композитора, який “сюжети й музику до оперет брав із нашого життя, вбираючи їх у європейські рамки”. Окремі ж з критиків назвали Я. Барнича українським Легаром.
На жаль, з приходом радянської влади у 1939 р. всі оперети Я.Барнича були заборонені, в тому числі славна “Гуцулка Ксеня”, адже вони були пронизані патріотично – національними ідеями, дотепним народним гумором.
У роки німецької окупації (1941-1944) Я.Барнич обіймав посаду диригента Львівської опери. Перед приходом “других совітів”, будучи вже відомим композитором і диригентом, як і значна кількість талановитої мистецької інтелігенції Західної України, композитор змушений був покинути батьківщину і виїхати за кордон: спочатку до Німеччини (1944 – 1949), а пізніше до США, де жив і працював у Філадельфії. Згодом переїжджає до Лорейну, а пізніше до Клівленду (штат Огайо). У 1952 році в Нью-Йорку створюється Український Музичний Інститут, а в одній із філій – у містах Клівленді і Лорейні Я.Барнич викладає гру на скрипці та теоретичні предмети. Впродовж 15-ти років (1951–1966) Я. Барнич працював художнім керівником та диригентом Українського хору імені Т. Шевченка (Клівленд, США) й провів з ним понад 100 великих імпрез.
23 квітня 1966 р. українська діаспора США широко відзначила 70-річчя композитора. З цієї нагоди, в урочистій обстановці, йому було вручено почесну “Золоту батуту” – одну з найвагоміших нагород в українській діаспорі. Були виголошені поздоровлення Папи Римського (Павла VI) і кардинала Йосипа Сліпого.
Помер композитор 1 червня 1967 р. Похований у Клівленді (Огайо, США). Остання робота мистця – п’єса-казка на три дії “Чародійна сопілка”.
Завдяки окремим науковцям і музикознавцям вдалося дослідити творчий доробок Я. Барнича. Таким дослідженням займалися Осип Гайський, Петро Медведик, Степан Пушик, Валер’ян Ревуцький, Степан Стельмащук, Людомир Філоненко, Орест Яцків та ін. Як приємно, що музика Барнича перемогла злий час і творчість видатного українського музиканта, впевнено повертається до слухача, щоби зайняти належне місце серед цінних надбань української культури. У селі Балинці, в якому народився композитор, йому відкрито меморіальну дошку. В Коломиї іменем Барнича названо вулицю. З нагоди 120-ї річниці від дня народження митця Джурівській школі мистецтв на Снятинщині присвоєно ім’я Ярослава Барнича.
Віват, Маестро!

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