Як чернівецькі депутати намагаються змінити результати голосування в парламенті

Народні депутати України не тільки голосують в парламенті, а й відкликають свої голоси, спростовують заявами свою присутність в залі засідань та дані реєстрації. Таких заяв з початку роботи Верховної Ради восьмого скликання було подано більше тисячі, в той час як депутати, які мають відношення до Чернівецької області, подали 40 таких заяв.

Найактивніше з депутатів, що мають відношення до Чернівецької області, подають заяви про зміну результатів голосування представники фракції Блок Петра Порошенка Сергій Рудик (24 заяви про зміну результату голосування), Іван Рибак (п’ять заяв про зміну результатів голосування та три заяви про зміну факту реєстрації) та Оксана Продан (три заяви про зміну результату голосування). Мажоритарники Григорій Тіміш та Максим Бурбак таких заяв не подавали.

Графік 1: https://infogr.am/2044849e-29ba-4344-a129-2159fd9088b9 (кількість заяв_ОПОРА)



Громадянська мережа ОПОРА провела дослідження щодо того, як депутати восьмого скликання пишуть заяви щодо зміни результатів свого голосування чи факту реєстрації. Підрахунок здійснювався за весь період діяльності 8 скликання Верховної Ради України на основі даних Порталу відкритих давних ВРУ (http://opendata.rada.gov.ua/?q=group/plenarni-zasidannya). Мова йде про так звані «заяви щодо змін результатів голосування», які досить активно подаються депутатами, але в результаті ніяк не впливають на підсумок голосування. Найчастіше факт подання такої заяви депутат пояснює тим, що стався «технічний збій» системи голосування, і заявою він чи вона виправляють цей збій. Рідше депутати все ж визнають що «помилилися» під час голосування. Незважаючи на масовість таких випадків (понад 1000 заяв, які подавали більше половини депутатів нинішнього скликання ВРУ), інформація про будь-які дії, які спричинили ці заяви, відсутня.

Заяви від депутатів-мажоритарників Чернівецької області

Микола Федорук (201 виборчий округ) подав одну заяву щодо голосування 02 липня 2015 року у другому читанні та в цілому Проекту Закону про Національну поліцію. Так, депутат просив «змінити» свій результат з «не голосував» на «за». Перед цим в сесійній залі голосувалося чимало поправок до цього закону, і Микола Федорук участь у них брав. Закон був прийнятий з кількістю голосів «за» - 278. Саме щодо цього голосування, важливого для депутатів з точки зору уваги виборців до нього адже мова йшла про законодавче закріплення «реформи міліції», надійшло ще шість аналогічних за змістом заяв про прохання змінити результат голосування із «не голосував(-ла)» на «за». В тому числі такі заяви надійшли ще від двох чернівецьких депутатів – Оксани Продан та Сергія Рудика.

Іван Рибак (202 виборчий округ) подав п’ять заяв про зміну результатів голосування та три заяви про зміну факту реєстрації. Заяви щодо зміни результатів реєстрації (в заяві депутат просив змінити статус із «відсутній» на «присутній») стосувалися таких дат: 25 грудня 2014 року, 11 лютого 2015 року та 17 вересня 2015 року.

Щодо голосувань, то заяви Івана Рибака стосувалися:

1. Поіменне голосування про проект Постанови про призначення Клімкіна П.А. Міністром закордонних справ України (№1166) - за основу та в цілому від 02.12.2014 – заява про зміну статусу з «не голосував» на «за»;

2. Поіменне голосування про проект Постанови про призначення Полторака С.Т. Міністром оборони України (№1167) - за основу та в цілому від 02.12.2014 – заява про зміну статусу з «не голосував» на «за»;

В обох випадах рішення були прийняті більше трьомастами голосами депутатів.

3. Поіменне голосування про проект Закону про денонсацію Угоди між Урядом України та Урядом Російської Федерації про транзит через територію України військових формувань Російської Федерації, які тимчасово знаходяться на території Республіки Молдова (№0015) - в цілому від 21.05.2015 – заява про зміну статусу з «не голосував» на «за»;

4. Поіменне голосування про проект Закону про денонсацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про взаємну охорону секретної інформації (№0016) - в цілому від 21.05.2015 заява про зміну статусу з «не голосував» на «за»;

Рішення були прийняті з кількістю голосів «за» 265 та 261 відповідно.

5. Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо відповідальності для "злодіїв в законі" та за злочини, вчиненні злочинними угрупованнями) (№1188) - за основу від 17.05.2016 – заява про зміну статусу з «не голосував» на «за».

Під час цього голосування рішення не було прийняте (всього 178 голосів «за»), а сам закон після серії голосувань «відхилено». Аналогічна заява про зміну статусу з «не голосувала» на «за» щодо одного із голосувань по цьому закону надійшла від колеги Івана Рибака по фракції депутатки з Чернівців Оксани Продан.

Григорій Тіміш (203 виборчий округ) та Максим Бурбак (204 виборчий округ) таких заяв не подавали.

Заяви від інших депутатів, які мають відношення до Чернівецької області

Ми перевірили ще декількох депутатів, які пов'язані з Чернівецькою областю. Так, Марія Матіос (фракція Блоку Петра Порошенка) та Михайло Папієв (фракція Опозиційного блоку) подібних заяв не подавали. Оксана Продан (фракція Блоку Петра Порошенка) подала три заяви, Віктор Король (фракція Блоку Петра Порошенка) подав одну заяву, Богдан Онуфрик (фракція Блоку Петра Порошенка) подав одну заяву, Михайло Гаврилюк (фракція Народного фронту) подав одну заяву, Іван Мирний (фракція Опозиційного блоку) подав одну заяву.

Рекордсменом в подачі заяв про зміну статусу голосування є депутат Сергій Рудик, який подав 24 таких заяви. Остання така заява надійшла від цього депутата фракції Блоку Петра Порошенка щодо голосування щодо Постанови про Заяву Верховної Ради України з приводу невизнання Україною легітимності виборів до Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання, їх результатів та правових наслідків, та відповідно, складу, повноважень, актів та рішень Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації сьомого скликання (№5135). Депутат в заяві просив змінити статус із «не голосував» на «за».

Таким чином деякі депутати, які або обрані, або мають відношення до Чернівецької області, активно пишуть заяви щодо зміни результатів голосування. В той самий час ці заяви не мають ніяких юридичних наслідків.

Таблиця: https://infogr.am/4922f343-70c6-4b39-8f76-041128f7f3e2



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За коментарями звертайтеся: Тарас Прокоп, громадський консультант Громадянської мережі ОПОРА у Чернівецькій області, тел. +38095 490 0504, prokoptar@gmail.com

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