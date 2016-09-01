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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
11:59
30 вересня

З 1 жовтня буковинцям за містом потрібно вмикати фари вдень

11:40
30 вересня

Як чернівецькі депутати намагаються змінити результати голосування в парламенті

11:34
30 вересня

Платникам на замітку: тривалість податкових перевірок

11:33
30 вересня

Про сурогат – інформуйте органи ДФС

11:32
30 вересня

Курсанти-прикордонники на Буковині затримали партію контрабандних цигарок

11:11
30 вересня

Податківці й патрульна поліція у Чернівцях спільно наводитимуть лад на ринку автоперевезень

11:06
30 вересня

У Чернівецькій області лісничий незаконно реалізовував деревину

15:57
29 вересня

На День міста тролейбуси возитимуть усіх безкоштовно

15:52
29 вересня

Чернівецька міська рада виділила кошти на видавництво книг

15:36
29 вересня

У Чернівцях з’явилось електронне табло з інтервалом руху транспорту

15:23
29 вересня

Перелік вулиць, які буде перекрито в Чернівцях у День міста

15:11
29 вересня

Правоохоронці спіймали на хабарі начальника Чернівецького вокзалу

15:03
29 вересня

Ще раз усе про субсидію: правила призначення та розрахунку

14:37
29 вересня

Чернівчан запрошують на регіональний круглий стіл ОБСЄ «Запровадження механізмів інституційної підтримки ОГС в Україні»

12:04
29 вересня

Групу невідомих осіб та 24 ящики цигарок затримали прикордонники на Буковині

11:32
29 вересня

Олексій Каспрук повідомив про дві смерті: 11-річної дівчинки та двірника

11:03
29 вересня

Буковинка намагалася перемістити через кордон ліки

11:00
29 вересня

На відпустку у підприємців – 3 місяці

10:59
29 вересня

Єдиний податок: особливості переходу

10:58
29 вересня

У Чернівцях 27 мобілізованих підприємців скористались податковими пільгами

10:14
29 вересня

Храмове свято чернівчани зустрінуть із повним гаманцем

10:09
29 вересня

У Чернівцях проживають шестеро довгожителів

17:48
28 вересня

Суд засудив мешканця м. Чернівці за незаконне зберігання вогнепальної зброї та спричинення тяжких тілесних ушкоджень

16:17
28 вересня

Рятувальники закликають буковинців дотримуватися правил безпеки при експлуатації опалювальних пристроїв

14:24
28 вересня

Нагороди не оподатковуються

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження) Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 13-21, 20-26 (продовження)На вулиці Ольги Кобилянської зустрів групу німецькомовних туристів. Наша екскурсовод доброю німецькою мовою розповідала їм про Чернівці, про Панську вулицю. Туристи уважно слухали, фотографували, посміхалися один одному і перехожим. Відтак зайшли в арку будинку №12.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІ ПЕРЕМАГАЮТЬ ЛИШЕ СИЛЬНІВійна на Сході України то спалахує інтенсивними бойовими діями, то ніби затихає. Але кінця їй не видно. Потрібна перемога, лише вона принесе справжній мир. Перемогти зможемо лише тоді, коли матимемо достатньо сил. А ресурсів у Росії значно більше, ніж у нас. То як нам підсилитися? Насамперед необхідно зміцнити морально-психологічну єдність українського суспільства - бойовий дух у нас вищий, ніж у загарбників. Одночасно з цим реформувати Збройні сили, відродити військово-промисловий комплекс (ВПК), забезпечити ефективну підтримку України з боку світового співтовариства.

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - пара Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.
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29 вересня о 18.00
в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться вечірка "Культурний шок в бібліотеці"
30 вересня
об 11 годині - урочисті збори Чернівецької міської організації ветеранів, присвячених Міжнародному дню людей похилого віку та Дню ветерана. (Центральний Палац культури, Театральна площа,5)
о 12 годині - нагородження переможців конкурсу - "Кращий двір", "Кращий під"їзд", "Кращий фасад".... Сесійна зала міської ради.
о 15 годині - відзначення працівників освіти з нагоди професійного свята.
о 16 годині - Дворик Ратуші, виставка робіт молодих архітекторів.
30 вересня об 11.00
У приміщенні Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини» (м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 5) відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня працівників освіти.
30 вересня о 16:00
у Центрі культури "Вернісаж" / вул. І.Франка, 15 / відбудеться відкриття Всеукраїнської виставки декоративно-ужиткового мистецтва "Від Землі до Сонця"


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Про сурогат – інформуйте органи ДФС

Сьогодні, 11:33 / Коментарів: 0
Останнім часом у різних регіонах України почастішали випадки отруєння громадян неякісними алкогольними напоями з настанням летальних випадків від їх вживання. Зафіксовано десятки випадків отруєння людей алкогольним сурогатом, у тому числі, є факти загибелі осіб внаслідок інтоксикації фальсифікованим алкоголем.
У зв’язку з цим, закликаємо керівників суб’єктів господарювання, фізичних осіб – підприємців, які здійснюють оптову та роздрібну реалізацію алкогольних напоїв, бути відповідальними і дотримуватись вимог закону. У разі надходження пропозицій щодо придбання алкогольних напоїв сумнівної якості, за цінами, які є нижчими від мінімально встановлених, такі пропозиції слід категорично відхиляти. Бажання отримати більший дохід, реалізовуючи фальсифікат, може зробити вас співучасником злочину.
Як повідомила начальник відділу контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Чернівецької ОДПІ Людмила Осадчук, мінімальна ціна пляшки горілки місткістю 0,5 літра не може бути меншою за 54 гривні 90 копійок, пляшки місткістю 0,25 літра – відповідно 24 гривні 45 копійок. Реалізація ж горілки у картонній упаковці, в так званих бег-ін-боксах, взагалі заборонена. Тому, якщо вам пропонують придбати горілку за меншою ціною, в картонній упаковці або на пляшці із алкогольним напоєм відсутня марка акцизного податку, можете бути впевнені у тому, що це фальсифікат. Придбавши його, ви ризикуєте своїм життям, також наражаючи на небезпеку своїх друзів та близьких.
Про відомі факти перебування в обігу фальсифікованих алкогольних напоїв просимо інформувати органи ДФС.
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ
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