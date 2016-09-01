Курсанти-прикордонники на Буковині затримали партію контрабандних цигарок

Нещодавно ділянку українсько-румунського кордону було посилено курсантами Національної академії Держприкордонслужби. І вже учора ці заходи принесли перші позитивні результати на Буковині.

Завдяки оперативним діям майбутніх офіцерів прикордонного відомства, які вчасно відреагували на оперативну інформацію про можливу протиправну діяльність поблизу кордону, на ділянці впс «Красноїльськ» вдалося упередити переправу 8 ящиків тютюнових виробів до сусідньої Румунії марок «Ашіма» та «Марбле». Наразі проводяться заходи із пошуку ймовірних порушників, які планували перемістити дані сигарети через кордон.

В іншому випадку переправу курива допомогли зупинити солдати строкової служби відділу «Фальків». Під час моніторингу прилеглої ділянки, прикордонний наряд помітив добре замасковану схованку, в якій перебувало 6 ящиків сигарет різних марок. А прикордонники відділу «Селятин» учора увечері виявили ще 7 ящиків із тютюновими виробами. Загалом, за минулу добу було зупинено переправу понад 20 ящиків сигарет. Усі виявлені тютюнові вироби доставлено до відповідних прикордонних підрозділів та в подальшому будуть передані представникам ДФС у Чернівецькій області.



Прес-служба Чернівецького

прикордонного загону