Податківці й патрульна поліція у Чернівцях спільно наводитимуть лад на ринку автоперевезень

Як розповів начальник управління податків і зборів з фізичних осіб Чернівецької ОДПІ Андрій Світовий, керівництво Чернівецької ОДПІ та Управління патрульної поліції у м. Чернівцях домовились спільно наводити лад на ринку автоперевезень.

«Днями відбувся перший спільний рейд по виявленню перевізників – «нелегалів». В результаті – на громадян складено 2 протоколи про адмінправопорушення за здійснення діяльності без державної реєстрації»,- повідомив посадовець.

Нагадаємо, що провадження господарської діяльності без державної реєстрації як суб’єкта господарювання тягне за собою накладення штрафу від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (ст. 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення). Тобто, мінімальний адмінштраф за провадження господарської діяльності без держреєстрації - 17000 грн.

«Звичайно, залучити «нелегала» до добросовісної сплати податків непросто, але ми й надалі будемо продовжувати такі рейди вулицями нашого міста, аби не лише навчити податкової культури перевізників – нелегалів, але й для того, щоб захистити законослухняних платників податків від нерівних конкурентних умов з тіньовиками»,- запевнив Андрій Іванович.

Чернівецька ОДПІ радить громадянам узаконити і зареєструвати свою підприємницьку діяльність, адже це єдина можливість уникнути відповідальності.



Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ