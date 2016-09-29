Теми дня ТВА Четвер, 29.09.16



- Чому Білик у сесійній залі і чи за це стояв Майдан?

- Подвійні стандарти у Чернівецькій ратуші.

- Епопея з виселенням чернівчанки Марії Гумайло триває: спроба сьома.

- Маленькому чернівчанинові Павлу Толошняку терміново потрібна пересадка кісткового мозку.

- На хабарі затримали начальника залізничного вокзалу у Чернівцях.

- Суд над підозрюваним у переміщенні контрабанди триває - всіх свідків ще не допитали.

- Українські та румунські прикордонники затримали 8 контрабандистів.

- Про відомих чернівецьких німців - у відео лекціях.

- Чернівецькі каратисти повернулися зі змагань із повним комплектом нагород.