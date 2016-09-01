У Чернівецькій області лісничий незаконно реалізовував деревину

Одним із пріоритетних напрямків діяльності органів прокуратури Чернівецької області є виявлення кримінальних правопорушень у сфері лісокористування.

Так, 29.09.2016 слідчі прокуратури Чернівецької області спільно із співробітниками Управління захисту економіки в Чернівецькій області ДЗЕ НП України, з урахуванням проведених негласних слідчих (розшукових) дій в межах кримінального провадження,затримали лісничого одного з лісництв ДП «Хотинський лісгосп»після одержання 25 тис.грн. за незаконну реалізацію лісодеревини породи «дуб».

Тривають невідкладні слідчі дії. Досудове розслідування перебуває на контролі керівництва прокуратури Чернівецької області.





Прес-служба прокуратури Чернівецької області