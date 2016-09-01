1-2 жовтня Чернівці святкують день міста (план заходів)

План заходів до Дня міста



30 вересня

16. 00, дворик Ратуші - відкриття виставки переможців 25-го міжнародного студентського огляду-конкурсу дипломних проектів випускників архітектурних спеціальностей (Україна, Румунія, Німеччина, Польща)

18.00, Театральна площа - спільна молитва «За мир, за Чернівці»



1 жовтня

12.00, Ратуша - урочисте відкриття Дня міста

10.00-19.00, площа Пресвятої Марії - «Мистецький узвіз», «Страви на мангалі»

13.30, вул. Штерна - відкриття виставки «Галерея під відкритим небом Олега Любківського. Портрети міста»

11. 00-16.00, біля Ратуші - Фотозона «Святкуємо день міста разом»» (студія «Марк»)

10.00-18.00, Театральна площа - фестиваль меду та чаю «Запашна осінь»

10.00-19.00, Центральна площа - виставка-продаж хлібобулочних виробів «Чернівецька випічка»

11.00-16.00, площа Пресвятої Марії - «Ковальська майстерність»

15.00-17.30, Центральна площа - Кулінарний майстер-клас Євгена Клопотенка, переможця телевізійного кулінарного шоу

10.00, вул. О. Кобилянської - художній пленер «Кольорами щастя малюю рідні Чернівці»

12.00, Центральний парк культури і відпочинку ім.Т. Шевченка, сцена біля фонтану - культурно-розважальна програма для дітей «В гостях у казки», «Чернівці-рідне місто моє»

11.30-15.00, Соборна площа - вул. Головна - Цетральна площа - вул.Університетська - Театральна площа - парад та виставка ретро-автомобілів

15.00, Театральна площа (павільон Майстерні міста) - майстер-клас з вуличного озеленення «Чернівці - місто квітучих балконів»

13.30, Соборна площа - святкова концертна програма учнів музичних шкіл та творчих колективів «Чернівецький розмай»

10.00-16.00, вул. М. Емінеску - презентація проектів USAIDUKRAINE «Містечко Usaid»

10.00 -19.00, Чернівецький обласний краєзнавчий музей - виставка «Квіткова феєрія» (різноманітні види квітів: королівська бегонія, стрептокарпуси, нові сорти фіалок від колекціонерів з Тернополя, Луцька)

10.00 -22.00, Площа Філармонії - Презентація 3G -Інтернету, розважальна програма, комп`ютерні ігри, фотозона

12.00-18.00, Центральна площа (біля пам`ятника Т. Шевченку) - фотозона «Світлина на згадку»

14.00, дворик Ратуші - відкритий турнір з інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?»

14.00-15.00, початок вул. О. Кобилянської - показ осінньо-зимової колекції верхнього одягу від "Bella Bicch». Модельна агенція «New Models»

15.00, початок вул. О. Кобилянської - виступи вуличних музикантів

14.00, вул. О.Кобилянської (біля палацу урочистих подій) - благодійний весільний фестиваль «Одруження на Панській»

16.00, Соборна площа - регіональний рок-фестиваль «Відродження-2016»

16.45, Театральна площа - вул. Університетська, С.Бандери, Івана Франка, Соборна площа, вул. О.Кобилянської, 5 («Панська Гуральня») - урочиста хода у костюмах XIX-го століття, колектив духових музикантів, карета, флеш-моб офіціантів та виступ колективу барабанщиків

16.00, ФОК «Олімпія» (Воробкевича,6) - Фінал Кубка Чернівців з баскетболу серед чоловіків

13.30, Центральний парк культури і відпочинку ім.Т. Шевченка - святковий концерт за участю учнів музичної школи № 1

11.00-18.00, Соборна площа - святкові атракціони для дітей, аквагрим

11.00 -19.00, вул. О. Кобилянської - соціально-мистецький захід «Осінній Чернівецький Фортель»

18.00, Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. О. Кобилянської - вікриття 85-го театрального сезону виставою Ю. Федьковича «Запечатаний двірник»

19.00, ТРЦ «Панорама-Чернівці» (вул. Хотинська, 43) - показ весільних суконь та конкурс краси «Missis Чернівці- 2016» - заміжні, успішні, красиві

19.00, Міська рада, дворик Ратуші - «Покоління поштучних цигарок» - вистава вуличного театру «Халабуда», м. Київ

19.00, Соборна площа - Концертна програма молодих виконавців естрадної пісні «Мелодії рідного міста»

20.00, - Соборна площа - танцювальна вечірка ONEWORLD за участю DJ Vegas, DJ Frodo і кращих вокалістів міста. Zumbabattle з Ольгою Кожушною і Уляною Стаценко

21.00, площа Пресвятої Марії - шоу «Тіні вогню»



2 жовтня



10.00-19.00, площа Пресвятої Марії - «Мистецький узвіз», «Страви на мангалі»

10.00-19.00, Центральна площа - виставка-продаж хлібобулочних виробів «Чернівецька випічка»

12.00, Центральний парк культури і відпочинку ім. Т. Шевченка (сцена біля фонтану) -розважальна програма для дітей «Будемо усі дружити, в злагоді і мирі жити»

10.00, міжнародна траса «Суперкрос» (вул. Руська) - заключний день змагань з перегонів на автомобілях позашляхового класу Rainforestchallengе. Нагородження переможців – о 18.00 на Соборній площі

11.00-13.00, Соборна площа - ігрова культурно-розважальна програма для дітей, вуличні мегашашки, святковий аквагрим

12.00, галерея «SweetArt-ЗНАННЯ», вул. Штейнбарга, 23 - фотовиставка та презентація виставкового каталогу «Настінні розписи синагог Буковини»

12.00, Стадіон «Мальва» (вул. Галицький шлях,1) - Фінал Кубка м. Чернівців з футболу

Лукодром (вул.Руська,198) - Кубок Чернівців зі стрільби з лука

12.00, Театральна площа - святковий концерт аматорських та народних колективів центрального палацу культури «Місто моєї любові»

12.00, дворик Ратуші - «Історичні замальовки міста Чернівців». Відкритий турнір з брейн- рингу на кубок м. Чернівців

14.00, Соборна площа (сквер) - змагання з велосипедного спорту серед дітей

10.00, ФОК «Олімпія» (вул. Воробкевича, 6) - Фінал Кубка Чернівців з волейболу серед жінок, чоловіків та ветеранів

18.30, Чернівецький музично-драматичний театр ім. Ольги Кобилянської - вистава «Маестро і Кароліна»