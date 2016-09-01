1-2 жовтня Чернівці святкують день міста (план заходів)

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Теми: Новини Війна на Сході Чернівці Політика Економіка Соціум Кримінал Здоров’я Культура Спорт Історія Теми дня ТВА
Новини
15:57
29 вересня

На День міста тролейбуси возитимуть усіх безкоштовно

15:52
29 вересня

Чернівецька міська рада виділила кошти на видавництво книг

15:36
29 вересня

У Чернівцях з’явилось електронне табло з інтервалом руху транспорту

15:23
29 вересня

Перелік вулиць, які буде перекрито в Чернівцях у День міста

15:11
29 вересня

Правоохоронці спіймали на хабарі начальника Чернівецького вокзалу

15:03
29 вересня

Ще раз усе про субсидію: правила призначення та розрахунку

14:37
29 вересня

Чернівчан запрошують на регіональний круглий стіл ОБСЄ «Запровадження механізмів інституційної підтримки ОГС в Україні»

12:04
29 вересня

Групу невідомих осіб та 24 ящики цигарок затримали прикордонники на Буковині

11:32
29 вересня

Олексій Каспрук повідомив про дві смерті: 11-річної дівчинки та двірника

11:03
29 вересня

Буковинка намагалася перемістити через кордон ліки

11:00
29 вересня

На відпустку у підприємців – 3 місяці

10:59
29 вересня

Єдиний податок: особливості переходу

10:58
29 вересня

У Чернівцях 27 мобілізованих підприємців скористались податковими пільгами

10:14
29 вересня

Храмове свято чернівчани зустрінуть із повним гаманцем

10:09
29 вересня

У Чернівцях проживають шестеро довгожителів

17:48
28 вересня

Суд засудив мешканця м. Чернівці за незаконне зберігання вогнепальної зброї та спричинення тяжких тілесних ушкоджень

16:17
28 вересня

Рятувальники закликають буковинців дотримуватися правил безпеки при експлуатації опалювальних пристроїв

14:24
28 вересня

Нагороди не оподатковуються

14:23
28 вересня

Як оподатковується зарплата працівника-інваліда

14:23
28 вересня

Користувачі природних ресурсів відшкодували бюджету більше 100 мільйонів

14:21
28 вересня

В Чернівцях запускається перша в Україні Теплиця громадських ініціатив

13:55
28 вересня

Упродовж доби співробітники Чернівецької митниці ДФС зафіксували 7 випадків порушення митних правил

13:44
28 вересня

До Всесвітнього дня туризму

13:20
28 вересня

Прокуратура вимагає від підприємця звільнити приміщення дитсадка, яке використовується не за призначенням

12:08
28 вересня

На Буковині підпільно працювала нарколабораторія

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - пара Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ? ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ?Третій рік поспіль триває війна на Сході України, що гальмує розвиток нашої держави і висмоктує її соки. Переважна більшість українців прагне миру, але не будь-якою ціною. Натомість агресор вимагає нашої капітуляції, щоб зберегти Україну під своїм контролем. Європа і США стомилися від невирішеності цього конфлікту, а Москва розраховує на послаблення їхньої допомоги українцям. В її інтересах - замороження ситуації.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.
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Що, Де, Коли
29 вересня о 18.00
в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться вечірка "Культурний шок в бібліотеці"
30 вересня об 11.00
У приміщенні Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини» (м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 5) відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня працівників освіти.
30 вересня о 16:00
у Центрі культури "Вернісаж" / вул. І.Франка, 15 / відбудеться відкриття Всеукраїнської виставки декоративно-ужиткового мистецтва "Від Землі до Сонця"


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1-2 жовтня Чернівці святкують день міста (план заходів)

Сьогодні, 15:55 / Коментарів: 0
План заходів до Дня міста

30 вересня
16. 00, дворик Ратуші - відкриття виставки переможців 25-го міжнародного студентського огляду-конкурсу дипломних проектів випускників архітектурних спеціальностей (Україна, Румунія, Німеччина, Польща)
18.00, Театральна площа - спільна молитва «За мир, за Чернівці»

1 жовтня
12.00, Ратуша - урочисте відкриття Дня міста
10.00-19.00, площа Пресвятої Марії - «Мистецький узвіз», «Страви на мангалі»
13.30, вул. Штерна - відкриття виставки «Галерея під відкритим небом Олега Любківського. Портрети міста»
11. 00-16.00, біля Ратуші - Фотозона «Святкуємо день міста разом»» (студія «Марк»)
10.00-18.00, Театральна площа - фестиваль меду та чаю «Запашна осінь»
10.00-19.00, Центральна площа - виставка-продаж хлібобулочних виробів «Чернівецька випічка»
11.00-16.00, площа Пресвятої Марії - «Ковальська майстерність»
15.00-17.30, Центральна площа - Кулінарний майстер-клас Євгена Клопотенка, переможця телевізійного кулінарного шоу
10.00, вул. О. Кобилянської - художній пленер «Кольорами щастя малюю рідні Чернівці»
12.00, Центральний парк культури і відпочинку ім.Т. Шевченка, сцена біля фонтану - культурно-розважальна програма для дітей «В гостях у казки», «Чернівці-рідне місто моє»
11.30-15.00, Соборна площа - вул. Головна - Цетральна площа - вул.Університетська - Театральна площа - парад та виставка ретро-автомобілів
15.00, Театральна площа (павільон Майстерні міста) - майстер-клас з вуличного озеленення «Чернівці - місто квітучих балконів»
13.30, Соборна площа - святкова концертна програма учнів музичних шкіл та творчих колективів «Чернівецький розмай»
10.00-16.00, вул. М. Емінеску - презентація проектів USAIDUKRAINE «Містечко Usaid»
10.00 -19.00, Чернівецький обласний краєзнавчий музей - виставка «Квіткова феєрія» (різноманітні види квітів: королівська бегонія, стрептокарпуси, нові сорти фіалок від колекціонерів з Тернополя, Луцька)
10.00 -22.00, Площа Філармонії - Презентація 3G -Інтернету, розважальна програма, комп`ютерні ігри, фотозона
12.00-18.00, Центральна площа (біля пам`ятника Т. Шевченку) - фотозона «Світлина на згадку»
14.00, дворик Ратуші - відкритий турнір з інтелектуальних ігор «Що? Де? Коли?»
14.00-15.00, початок вул. О. Кобилянської - показ осінньо-зимової колекції верхнього одягу від "Bella Bicch». Модельна агенція «New Models»
15.00, початок вул. О. Кобилянської - виступи вуличних музикантів
14.00, вул. О.Кобилянської (біля палацу урочистих подій) - благодійний весільний фестиваль «Одруження на Панській»
16.00, Соборна площа - регіональний рок-фестиваль «Відродження-2016»
16.45, Театральна площа - вул. Університетська, С.Бандери, Івана Франка, Соборна площа, вул. О.Кобилянської, 5 («Панська Гуральня») - урочиста хода у костюмах XIX-го століття, колектив духових музикантів, карета, флеш-моб офіціантів та виступ колективу барабанщиків
16.00, ФОК «Олімпія» (Воробкевича,6) - Фінал Кубка Чернівців з баскетболу серед чоловіків
13.30, Центральний парк культури і відпочинку ім.Т. Шевченка - святковий концерт за участю учнів музичної школи № 1
11.00-18.00, Соборна площа - святкові атракціони для дітей, аквагрим
11.00 -19.00, вул. О. Кобилянської - соціально-мистецький захід «Осінній Чернівецький Фортель»
18.00, Чернівецький академічний обласний український музично-драматичний театр ім. О. Кобилянської - вікриття 85-го театрального сезону виставою Ю. Федьковича «Запечатаний двірник»
19.00, ТРЦ «Панорама-Чернівці» (вул. Хотинська, 43) - показ весільних суконь та конкурс краси «Missis Чернівці- 2016» - заміжні, успішні, красиві
19.00, Міська рада, дворик Ратуші - «Покоління поштучних цигарок» - вистава вуличного театру «Халабуда», м. Київ
19.00, Соборна площа - Концертна програма молодих виконавців естрадної пісні «Мелодії рідного міста»
20.00, - Соборна площа - танцювальна вечірка ONEWORLD за участю DJ Vegas, DJ Frodo і кращих вокалістів міста. Zumbabattle з Ольгою Кожушною і Уляною Стаценко
21.00, площа Пресвятої Марії - шоу «Тіні вогню»

2 жовтня

10.00-19.00, площа Пресвятої Марії - «Мистецький узвіз», «Страви на мангалі»
10.00-19.00, Центральна площа - виставка-продаж хлібобулочних виробів «Чернівецька випічка»
12.00, Центральний парк культури і відпочинку ім. Т. Шевченка (сцена біля фонтану) -розважальна програма для дітей «Будемо усі дружити, в злагоді і мирі жити»
10.00, міжнародна траса «Суперкрос» (вул. Руська) - заключний день змагань з перегонів на автомобілях позашляхового класу Rainforestchallengе. Нагородження переможців – о 18.00 на Соборній площі
11.00-13.00, Соборна площа - ігрова культурно-розважальна програма для дітей, вуличні мегашашки, святковий аквагрим
12.00, галерея «SweetArt-ЗНАННЯ», вул. Штейнбарга, 23 - фотовиставка та презентація виставкового каталогу «Настінні розписи синагог Буковини»
12.00, Стадіон «Мальва» (вул. Галицький шлях,1) - Фінал Кубка м. Чернівців з футболу
Лукодром (вул.Руська,198) - Кубок Чернівців зі стрільби з лука
12.00, Театральна площа - святковий концерт аматорських та народних колективів центрального палацу культури «Місто моєї любові»
12.00, дворик Ратуші - «Історичні замальовки міста Чернівців». Відкритий турнір з брейн- рингу на кубок м. Чернівців
14.00, Соборна площа (сквер) - змагання з велосипедного спорту серед дітей
10.00, ФОК «Олімпія» (вул. Воробкевича, 6) - Фінал Кубка Чернівців з волейболу серед жінок, чоловіків та ветеранів
18.30, Чернівецький музично-драматичний театр ім. Ольги Кобилянської - вистава «Маестро і Кароліна»
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