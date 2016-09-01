Чернівецька міська рада виділила кошти на видавництво книг

Місцева влада продовжує підтримувати програму книговидання.
Про це повідомляє прес-служба міськради.
Розподіл коштів та вибір авторів залежав від експертної ради з координації виконання міської програми підтримки книговидання імені бургомістра Антона Кохановського.
Відповідно переможцями 2016 року стали:
32400 грн. на видання книги Марти Блюм «Горіхове дерево» у ТОВ «Друк АРТ»;
26100 грн. на видання книги Анатолія Добрянського «Система координат» у ТОВ «Друк АРТ»;
26000 грн. на видання книги Костянтина Тимощука «Повернення у славі в Чернівці» у МПП «Букрек»;
34500 грн. на видання книги Сергія Воронцова «Книга з повітря Chernowits » у Видавництві «21»;
31000 грн. на видання книги Христини Венгринюк «Легенди Чернівців від Чорної Вівці» у Видавництві «21».
Тож книгозібрання про наше місто поповниться 5-а новими творами.