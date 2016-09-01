У Чернівцях з’явилось електронне табло з інтервалом руху транспорту

У Чернівцях на вулиці Героїв Майдану, на зупинці «Колос», з’явилось інформаційне електронне табло, на якому висвітлюється час прибуття найближчих тролейбусів. Також на табло висвітлюється дата, година та температура повітря.
Його розробку та програмне забезпечення здійснювали фахівці підприємства «Дісайд ЛТД», вартість одного табло біля 27 тисяч гривень. На табло найближчим часом також з’явиться інформація про інтервал руху маршрутних автобусів, які проїжджають через цю зупинку. Перше інформаційне табло працює в тестовому режимі.
Джерело: chernivtsy.eu/portal