Перелік вулиць, які буде перекрито в Чернівцях у День міста

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10:09
29 вересня

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28 вересня

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - пара Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ? ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ?Третій рік поспіль триває війна на Сході України, що гальмує розвиток нашої держави і висмоктує її соки. Переважна більшість українців прагне миру, але не будь-якою ціною. Натомість агресор вимагає нашої капітуляції, щоб зберегти Україну під своїм контролем. Європа і США стомилися від невирішеності цього конфлікту, а Москва розраховує на послаблення їхньої допомоги українцям. В її інтересах - замороження ситуації.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.
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29 вересня о 18.00
в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться вечірка "Культурний шок в бібліотеці"
30 вересня об 11.00
У приміщенні Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини» (м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 5) відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня працівників освіти.
30 вересня о 16:00
у Центрі культури "Вернісаж" / вул. І.Франка, 15 / відбудеться відкриття Всеукраїнської виставки декоративно-ужиткового мистецтва "Від Землі до Сонця"


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Перелік вулиць, які буде перекрито в Чернівцях у День міста

Сьогодні, 15:23 / Коментарів: 0
Перелік вулиць, які буде перекрито в Чернівцях у День містаОбмеження будуть діяти 1-2 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба міськради.

У зв’язку з проведенням святкових заходів до Дня міста відбудеться обмеження руху транспортних засобів на площах: Театральній, Центральній, Соборній, Філармонії, площі Пресвятої Марії.

А також на вулицях: Турецькій, Шкільній, А.Шептицького, М. Емінеску, Банковій, Є. Гакмана, І. Франка, Головній, С. Бандери, А. Міцкевича, Кафедральній та провулку Шкільному.

29 вересня з 09 до 17 години буде часткове обмеження руху транспортних засобів, крім транспорту організаторів та учасників ярмаркових заходів на площі Пресвятої Марії та вул. Турецькій, на ділянці від вул. П. Сагайдачного до вул. А. Шептицького.

З 9-ї години 30 вересня до 24 години 02 жовтня – часткове обмеження руху транспортних засобів, крім транспорту організаторів та учасників ярмаркових заходів на площі Пресвятої Марії та вул. Турецькій, на ділянці від вул. П. Сагайдачного до вул. А. Шептицького, вул. Шкільній на ділянці від вул. Головної до вул. Сучавської і пров. Шкільному з повним перекриттям руху транспорту в цих ділянках 01.10.2016р. та 02.10.2016р. з 08 до 22 години.

З 15 години 30 вересня до 17 години 01 жовтня повне перекриття руху та заборону стоянки транспортних засобів на вул. М. Емінеску.

З 30 вересня буде заборонено стоянку транспортних засобів та з 09 години до 18 години 01.10.2016р. повне перекриття руху транспортних засобів по вул. Банковій. З 15 години 30.09.2016р. до 20 години 02.10.2016р заборону стоянки та повне перекриття руху транспортних засобів на площі Театральній, на ділянці від вул. І. Котляревського до вул.Е. Штейнбарга та на ділянці від вул. Е. Штейнбарга до вул. С.Бандери.

З 09 години 30.09.2016р. до 24 години 02.10.2016р. повне перекриття руху та заборону стоянки транспортних засобів по вул. Є. Гакмана, на ділянці від вул. Головної до вул. О. Кобилянської.

З 11 години 40 хвилин до 14 години 01.10.2016р. повне перекриття руху транспорту, крім громадського по вул. І.Франка на ділянці від вул. А. Міцкевича до вул. Університетської. З 11 години заборону стоянки транспортних засобів та з 13 години 30 хвилин до 14 години

01.10.2016р. повне перекриття руху транспорту по вул.Головній на ділянці від вул. А. Кохановського до вул. Руської.

З 14 години до 16 години повне перекриття руху транспортних засобів по площі Театральній в районі Буковинського Державного медичного університету.

З 08 години до 22 години 01.10.2016р. та 02.10.2016р. повне перекриття руху та заборону стоянки транспортних засобів, крім транспорту організаторів та учасників ярмаркових заходів, на площі Центральній на ділянці від вул. О. Кобилянської до вул. Руської.

З 08 години до 22 години 01.10.2016р. повне перекриття руху та заборону стоянки транспортних засобів на площі Філармонії, на ділянці від вул. М. Заньковецької до вул. М. Горького.

З 16 години 30 хвилин до 18 години 01.10.2016р. повне перекриття руху транспорту під час урочистої ходи за маршрутом площа Театральна (початок руху), вул. С. Бандери, вул. А. Міцкевича, вул. І .Франка, площа Соборна, вул. Кафедральна, вул. О. Кобилянської.
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