Перелік вулиць, які буде перекрито в Чернівцях у День міста

Сьогодні, 15:23 / Коментарів: 0





Про це повідомляє прес-служба міськради.



У зв’язку з проведенням святкових заходів до Дня міста відбудеться обмеження руху транспортних засобів на площах: Театральній, Центральній, Соборній, Філармонії, площі Пресвятої Марії.



А також на вулицях: Турецькій, Шкільній, А.Шептицького, М. Емінеску, Банковій, Є. Гакмана, І. Франка, Головній, С. Бандери, А. Міцкевича, Кафедральній та провулку Шкільному.



29 вересня з 09 до 17 години буде часткове обмеження руху транспортних засобів, крім транспорту організаторів та учасників ярмаркових заходів на площі Пресвятої Марії та вул. Турецькій, на ділянці від вул. П. Сагайдачного до вул. А. Шептицького.



З 9-ї години 30 вересня до 24 години 02 жовтня – часткове обмеження руху транспортних засобів, крім транспорту організаторів та учасників ярмаркових заходів на площі Пресвятої Марії та вул. Турецькій, на ділянці від вул. П. Сагайдачного до вул. А. Шептицького, вул. Шкільній на ділянці від вул. Головної до вул. Сучавської і пров. Шкільному з повним перекриттям руху транспорту в цих ділянках 01.10.2016р. та 02.10.2016р. з 08 до 22 години.



З 15 години 30 вересня до 17 години 01 жовтня повне перекриття руху та заборону стоянки транспортних засобів на вул. М. Емінеску.



З 30 вересня буде заборонено стоянку транспортних засобів та з 09 години до 18 години 01.10.2016р. повне перекриття руху транспортних засобів по вул. Банковій. З 15 години 30.09.2016р. до 20 години 02.10.2016р заборону стоянки та повне перекриття руху транспортних засобів на площі Театральній, на ділянці від вул. І. Котляревського до вул.Е. Штейнбарга та на ділянці від вул. Е. Штейнбарга до вул. С.Бандери.



З 09 години 30.09.2016р. до 24 години 02.10.2016р. повне перекриття руху та заборону стоянки транспортних засобів по вул. Є. Гакмана, на ділянці від вул. Головної до вул. О. Кобилянської.



З 11 години 40 хвилин до 14 години 01.10.2016р. повне перекриття руху транспорту, крім громадського по вул. І.Франка на ділянці від вул. А. Міцкевича до вул. Університетської. З 11 години заборону стоянки транспортних засобів та з 13 години 30 хвилин до 14 години



01.10.2016р. повне перекриття руху транспорту по вул.Головній на ділянці від вул. А. Кохановського до вул. Руської.



З 14 години до 16 години повне перекриття руху транспортних засобів по площі Театральній в районі Буковинського Державного медичного університету.



З 08 години до 22 години 01.10.2016р. та 02.10.2016р. повне перекриття руху та заборону стоянки транспортних засобів, крім транспорту організаторів та учасників ярмаркових заходів, на площі Центральній на ділянці від вул. О. Кобилянської до вул. Руської.



З 08 години до 22 години 01.10.2016р. повне перекриття руху та заборону стоянки транспортних засобів на площі Філармонії, на ділянці від вул. М. Заньковецької до вул. М. Горького.



З 16 години 30 хвилин до 18 години 01.10.2016р. повне перекриття руху транспорту під час урочистої ходи за маршрутом площа Театральна (початок руху), вул. С. Бандери, вул. А. Міцкевича, вул. І .Франка, площа Соборна, вул. Кафедральна, вул. О. Кобилянської. Обмеження будуть діяти 1-2 жовтня.Про це повідомляє прес-служба міськради.У зв’язку з проведенням святкових заходів до Дня міста відбудеться обмеження руху транспортних засобів на площах: Театральній, Центральній, Соборній, Філармонії, площі Пресвятої Марії.А також на вулицях: Турецькій, Шкільній, А.Шептицького, М. Емінеску, Банковій, Є. Гакмана, І. Франка, Головній, С. Бандери, А. Міцкевича, Кафедральній та провулку Шкільному.29 вересня з 09 до 17 години буде часткове обмеження руху транспортних засобів, крім транспорту організаторів та учасників ярмаркових заходів на площі Пресвятої Марії та вул. Турецькій, на ділянці від вул. П. Сагайдачного до вул. А. Шептицького.З 9-ї години 30 вересня до 24 години 02 жовтня – часткове обмеження руху транспортних засобів, крім транспорту організаторів та учасників ярмаркових заходів на площі Пресвятої Марії та вул. Турецькій, на ділянці від вул. П. Сагайдачного до вул. А. Шептицького, вул. Шкільній на ділянці від вул. Головної до вул. Сучавської і пров. Шкільному з повним перекриттям руху транспорту в цих ділянках 01.10.2016р. та 02.10.2016р. з 08 до 22 години.З 15 години 30 вересня до 17 години 01 жовтня повне перекриття руху та заборону стоянки транспортних засобів на вул. М. Емінеску.З 30 вересня буде заборонено стоянку транспортних засобів та з 09 години до 18 години 01.10.2016р. повне перекриття руху транспортних засобів по вул. Банковій. З 15 години 30.09.2016р. до 20 години 02.10.2016р заборону стоянки та повне перекриття руху транспортних засобів на площі Театральній, на ділянці від вул. І. Котляревського до вул.Е. Штейнбарга та на ділянці від вул. Е. Штейнбарга до вул. С.Бандери.З 09 години 30.09.2016р. до 24 години 02.10.2016р. повне перекриття руху та заборону стоянки транспортних засобів по вул. Є. Гакмана, на ділянці від вул. Головної до вул. О. Кобилянської.З 11 години 40 хвилин до 14 години 01.10.2016р. повне перекриття руху транспорту, крім громадського по вул. І.Франка на ділянці від вул. А. Міцкевича до вул. Університетської. З 11 години заборону стоянки транспортних засобів та з 13 години 30 хвилин до 14 години01.10.2016р. повне перекриття руху транспорту по вул.Головній на ділянці від вул. А. Кохановського до вул. Руської.З 14 години до 16 години повне перекриття руху транспортних засобів по площі Театральній в районі Буковинського Державного медичного університету.З 08 години до 22 години 01.10.2016р. та 02.10.2016р. повне перекриття руху та заборону стоянки транспортних засобів, крім транспорту організаторів та учасників ярмаркових заходів, на площі Центральній на ділянці від вул. О. Кобилянської до вул. Руської.З 08 години до 22 години 01.10.2016р. повне перекриття руху та заборону стоянки транспортних засобів на площі Філармонії, на ділянці від вул. М. Заньковецької до вул. М. Горького.З 16 години 30 хвилин до 18 години 01.10.2016р. повне перекриття руху транспорту під час урочистої ходи за маршрутом площа Театральна (початок руху), вул. С. Бандери, вул. А. Міцкевича, вул. І .Франка, площа Соборна, вул. Кафедральна, вул. О. Кобилянської.

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