Правоохоронці спіймали на хабарі начальника Чернівецького вокзалу

Таку інформацію на своїй сторінці у Facebook оприлюднив керівник «Укрзалізниці» Войцех Бальчун.
«Тільки що отримав інформацію від департаменту безпеки: співробітники Національної поліції затримали керівника вокзалу станції Чернівців. Правоохоронці стверджують, що посадовець вимагав дванадцять тисяч гривень за безперешкодне здійснення підприємницької діяльності. Мова йде про буфет, який розташований у будівлі вокзалу. Завтра, тридцятого вересня відбудеться суд, де йому обиратимуть міру запобіжного заходу. А поки що, силовики відкрили кримінальне впровадження за ст.368 ККУ», - підсумував Бальчу
Джерело: 0372