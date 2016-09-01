Ще раз усе про субсидію: правила призначення та розрахунку

Сьогодні, враховуючи матеріальний рівень забезпечення більшості пересічних громадян, скористатись державною підтримкою щодо відшкодування витрат на оплату користування житлом або його утримання та комунальних послуг (водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, вивезення побутового сміття та рідких нечистот, електроенергія) може кожне домогосподарство, яке в середньому сплачує більше 15% середньомісячного сукупного доходу за вищезазначені послуги.



Субсидія призначається структурним підрозділом органу соціального захисту населення за місцем реєстрації місця проживання заявника. Для призначення субсидії заявнику необхідно заповнити та подати всього два документи:



• заяву (встановленого зразка, затвердженого Мінсоцполітики України)

• декларацію про доходи та витрати осіб, які зареєстровані та фактично проживають у даному житловому приміщенні (будинку) за минулий календарний рік.



Житлова субсидія може бути призначена особі, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні (будинку) на підставі договору найму (оренди) житла, а також індивідуальним забудовникам, будинки яких не прийняті в експлуатацію, але які проводять сплату за користування житлово-комунальними послугами.



Субсидія розраховується в залежності від кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично проживають та яким нараховується плата за користування житлово-комунальними послугами. Кількість зазначених осіб визначається на початок місяця, в якому надійшло звернення за призначенням субсидій.



Якщо кількість фактично проживаючих зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб є меншою, ніж кількість зареєстрованих осіб, субсидія розраховується виходячи з кількості зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб, які фактично в ньому проживають, на підставі рішень Комісії утвореної при виконавчому комітеті міської ради. В таких випадках враховується наявність відповідних документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих (довідки про оплату житлово-комунальних послуг в іншому місці, договори оренди житла в іншому місці, довідки про відбування покарання, довготривале відрядження, тощо). У разі відсутності документів, що підтверджують тимчасову відсутність осіб з числа зареєстрованих, рішення щодо призначення житлової субсидії Комісією приймається на підставі актів обстеження матеріально-побутових умов домогосподарств.



Відповідно до п.8 «Положення про спрощення порядку призначення населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива» затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.95 р. №848 (із змінами та доповненнями) для призначення субсидій береться сукупний дохід за попередній календарний рік, який обчислюється виходячи з нарахованих особам доходів без врахування податку з доходів фізичних осіб, відомості про які надаються органами Пенсійного фонду України, державною фіскальною службою, навчальними закладами, тощо.



До сукупного доходу не враховуються сплачені особою аліменти, доходи від розміщення депозитів, оплата праці членів виборчої комісії, а також осіб, які залучаються до роботи в комісії, в тому числі в день голосування, дні встановлення підсумків голосування та результатів виборів, допомога громадських та благодійних організацій, допомога на поховання, одноразова допомога, яка надається відповідно до законодавства або за рішенням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності, частина допомоги при народженні дитини, виплата якої здійснюється одноразово, частина допомоги при усиновленні дитини, виплата якої проводиться одноразово, одноразова винагорода жінкам, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня».



Крім вищезазначених виплат, під час призначення житлової субсидії особам, які беруть або брали безпосередньо участь у проведенні антитерористичної операції та членам їх сімей до сукупного доходу не враховуються :



• отримані ними в період безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції грошове забезпечення та інші виплати і види соціальної допомоги, що здійснюються працівникам правоохоронних органів, військовослужбовцям та працівникам Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, Держспецтрансслужби, особам рядового, начальницького складу, військовослужбовцям, працівникам МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, іншим працівникам утворених відповідно до закону військових формувань;

• отримана ними у період або після безпосередньої участі у проведенні антитерористичної операції благодійна допомога незалежно від розміру та джерела надходження.



Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.04.2016 р. №319, внесено зміни щодо визначення середньомісячного сукупного доходу деяких категорій осіб.



Зокрема, для працездатних осіб (крім осіб, які навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійних технічних, вищих навчальних закладах і проживають разом з батьками чи іншими членами родини, осіб, призваних на строкову військову службу), середньомісячний дохід яких протягом року, за який визначається сукупний дохід, менший від прожиткового мінімуму, встановлений для працездатних осіб на такий період (з січня по серпень 2015 р.р. - 1218 грн., з вересня по грудень - 1378 грн., тобто 1218 грн.*8 місяців = 9744 та 1378 грн. * 4 місяці = 5512 грн., всього 9744 грн.+5512 грн. = 15256 грн.), у розрахунок субсидій за кожний місяць зазначеного періоду включається місячний дохід на рівні двох розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді. Тобто, якщо заявник в лютому 2015р. отримав зарплату в розмірі 1400 грн., то в дохід в даному місяці буде враховано зазначену суму.



Якщо в квітні 2015 р. зарплата складала 700 грн. (0,5 ставки), в розрахунок в такому випадку за квітень 2015 р. буде взято 1218 грн. * 2 = 2436 грн.

Для громадян, які одержують (одержували) стипендію, соціальні виплати (допомоги при народженні (усиновленні) дитини, до досягнення дитиною 3 річного віку, по догляду за дитиною інвалідом віком до 18 років, інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного захворювання, допомоги з безробіття при визначенні сукупного доходу враховуються фактичні розміри стипендій та соціальних виплат.



Для студентів, які мають батьків, зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) самі та навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах і не одержують стипендію, та осіб, які перебувають на обліку в територіальних органах державної служби зайнятості й не одержують допомоги з безробіття, середньомісячний дохід яких протягом періоду, за який визначається сукупний дохід, менший від прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на такий період, у розрахунок субсидій за кожний місяць зазначеного періоду включається місячний дохід на рівні прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у відповідному періоді.



Для фізичних осіб-підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та є платниками єдиного податку першої групи, незалежно від отриманих (не отриманих) доходів до сукупного доходу за кожний місяць враховується дохід на рівні 2-х розмірів прожиткового мінімуму встановленого для працездатних осіб на відповідний місяць, для фізичних осіб – підприємців 2 групи – 3-х розмірів прожиткового мінімуму, 3 групи – 4-х прожиткових мінімумів, встановленого для працездатних осіб. При цьому не враховується дохід, отриманий самозайнятою особою, та дохід від підприємницької діяльності, інформацію про які надано державною фіскальною службою на запит органів соціального захисту населення. Система оподаткування та група платника єдиного податку для спрощеної системи оподаткування визначається на початок місяця, з якого призначається субсидія.



Розмір субсидії для відшкодування витрат на оплату користування житлом/утримання житла розраховується виходячи з фактичного розміру загальної земельної площі житлового приміщення (будинку), а на централізоване та індивідуальне опалення (теплопостачання) – виходячи з фактичного розміру опалювальної площі, але не більше встановленої соціальної норми житла. Субсидія для відшкодування оплати вартості комунальних послуг (водо-, тепло-, газопостачання, водовідведення, електроенергії, вивезення твердих, рідких побутових відходів) призначається у розмірі соціальних нормативів користування відповідними комунальними послугами.



Субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг призначається з місяця звернення за її призначенням до дати закінчення опалювального сезону, але не більше ніж на 12 місяців, і розраховується :



• на не опалювальний період – з 1 травня по 30 вересня;

• на опалювальний період – з 1 жовтня по 30 квітня;

Субсидія не призначається, якщо :

• будь-хто із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, протягом 12 місяців перед зверненням за призначенням субсидій здійснив купівлю земельної ділянки, квартири (будинку) автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку або оплатив послуги з будівництва, ремонту квартири (будинку), або автомобілю, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв’язку, крім житлово-комунальних послуг у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними послугами та медичних послуг, пов’язаних із забезпеченням життєдіяльності, на суму, яка на дату купівлі (оплати) перевищує 50 тис. грн.;

• під час вибіркового обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства державним соціальним інспектором з’ясовано, що будь-хто зі складу зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб (осіб, які фактично проживають), яким нараховується плата за житлово-комунальні послуги, має додаткові джерела для існування, не зазначені у декларації про доходи та майно (працює без оформлення трудових відносин, отримує дохід від використання мікроавтобуса, вантажної машини, здає в оренду житлове приміщення або його частину, тощо).



Громадяни, яким призначено субсидію для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, зобов’язані щомісячно сплачувати свою обов’язкову частку витрат на оплату цих послуг. У разі, коли вартість фактично використаної послуги менша за обов’язкову частина витрат на оплату цієї послуги, громадяни сплачують її фактичну вартість.



Необхідно відзначити, що всі обмеження щодо майнового стану зареєстрованих осіб, які звернулись за призначенням субсидії (крім здійснення одноразової довгострокової покупки на суму понад 50 тис. грн.), скасовані, зокрема, наявність у власності 2-х і більше житлових приміщень, двох і більше транспортних засобів, здача в найм житлового приміщення.



В.ГАЄВСЬКА, заступник директора департаменту праці та соціального захисту населення міської ради