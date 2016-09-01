Чернівчан запрошують на регіональний круглий стіл ОБСЄ «Запровадження механізмів інституційної підтримки ОГС в Україні»

Запрошуємо Вас взяти участь у регіональних круглих столах «Запровадження механізмів інституційної підтримки ОГС в Україні», що проводитимуться спільними зусиллями Адміністрації Президента України та Координатором проектів ОБСЄ в Україні. Головною темою заходів буде обговорення рекомендацій щодо створення Національного Фонду розвитку громадянського суспільства, як інституціонального механізму в контексті реалізації Національної стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 2016-2020рр.



Заходи відбудуться 28 вересня (м. Харків), 30 вересня (м. Дніпро), 3 жовтня (м. Луцьк), 5 жовтня (м. Тернопіль), 7 жовтня (м. Чернівці), 10 жовтня (м. Одеса), 12 жовтня (м. Миколаїв) та мають сприяти активізації співпраці між громадянським суспільством та регіональними державними адміністраціями у питаннях реалізації Національної стратегії на регіональному рівні.



Під час заходу обговорення та презентації будуть концентруватися навколо наступних ключових тем:



· Концепція Національного фонду розвитку громадянського суспільства як механізму інституційної підтримки ОГС;

· Законодавче підґрунтя створення та діяльності Фонду;

· Мета та завдання Фонду та його очікувані результати;

· Управління Фонду: керівні органи та структура, персонал, процедури внутрішнього управління та контролю;

· Джерела та критерії фінансування;

· Процедури та оцінка відбору проектів;

· Моніторинг та оцінка діяльності Національного Фонду



Учасникам заходу Координатор проектів ОБСЄ в Україні відшкодовує транспортні витрати (лише автобус, маршрутки (з квитками) та потяг (крім СВ), в окремих винятках кошти за пальне) та забезпечує харчування впродовж заходу. Для отримання відшкодувань транспортних витрат Вам необхідно мати при собі паспорт та оригінали квитків.



Інформація про місце проведення буде надана додатково після попередньої реєстрації.



Для попередньої реєстрації необхідно як найшвидше заповнити реєстраційну форму, але не пізніше, ніж за тиждень до заходу.

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