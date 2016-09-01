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Новини
15:57
29 вересня

На День міста тролейбуси возитимуть усіх безкоштовно

15:52
29 вересня

Чернівецька міська рада виділила кошти на видавництво книг

15:36
29 вересня

У Чернівцях з’явилось електронне табло з інтервалом руху транспорту

15:23
29 вересня

Перелік вулиць, які буде перекрито в Чернівцях у День міста

15:11
29 вересня

Правоохоронці спіймали на хабарі начальника Чернівецького вокзалу

15:03
29 вересня

Ще раз усе про субсидію: правила призначення та розрахунку

14:37
29 вересня

Чернівчан запрошують на регіональний круглий стіл ОБСЄ «Запровадження механізмів інституційної підтримки ОГС в Україні»

12:04
29 вересня

Групу невідомих осіб та 24 ящики цигарок затримали прикордонники на Буковині

11:32
29 вересня

Олексій Каспрук повідомив про дві смерті: 11-річної дівчинки та двірника

11:03
29 вересня

Буковинка намагалася перемістити через кордон ліки

11:00
29 вересня

На відпустку у підприємців – 3 місяці

10:59
29 вересня

Єдиний податок: особливості переходу

10:58
29 вересня

У Чернівцях 27 мобілізованих підприємців скористались податковими пільгами

10:14
29 вересня

Храмове свято чернівчани зустрінуть із повним гаманцем

10:09
29 вересня

У Чернівцях проживають шестеро довгожителів

17:48
28 вересня

Суд засудив мешканця м. Чернівці за незаконне зберігання вогнепальної зброї та спричинення тяжких тілесних ушкоджень

16:17
28 вересня

Рятувальники закликають буковинців дотримуватися правил безпеки при експлуатації опалювальних пристроїв

14:24
28 вересня

Нагороди не оподатковуються

14:23
28 вересня

Як оподатковується зарплата працівника-інваліда

14:23
28 вересня

Користувачі природних ресурсів відшкодували бюджету більше 100 мільйонів

14:21
28 вересня

В Чернівцях запускається перша в Україні Теплиця громадських ініціатив

13:55
28 вересня

Упродовж доби співробітники Чернівецької митниці ДФС зафіксували 7 випадків порушення митних правил

13:44
28 вересня

До Всесвітнього дня туризму

13:20
28 вересня

Прокуратура вимагає від підприємця звільнити приміщення дитсадка, яке використовується не за призначенням

12:08
28 вересня

На Буковині підпільно працювала нарколабораторія

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - пара Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ? ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ?Третій рік поспіль триває війна на Сході України, що гальмує розвиток нашої держави і висмоктує її соки. Переважна більшість українців прагне миру, але не будь-якою ціною. Натомість агресор вимагає нашої капітуляції, щоб зберегти Україну під своїм контролем. Європа і США стомилися від невирішеності цього конфлікту, а Москва розраховує на послаблення їхньої допомоги українцям. В її інтересах - замороження ситуації.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.
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Що, Де, Коли
29 вересня о 18.00
в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться вечірка "Культурний шок в бібліотеці"
30 вересня об 11.00
У приміщенні Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини» (м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 5) відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня працівників освіти.
30 вересня о 16:00
у Центрі культури "Вернісаж" / вул. І.Франка, 15 / відбудеться відкриття Всеукраїнської виставки декоративно-ужиткового мистецтва "Від Землі до Сонця"


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Чернівчан запрошують на регіональний круглий стіл ОБСЄ «Запровадження механізмів інституційної підтримки ОГС в Україні»

Сьогодні, 14:37 / Коментарів: 0
Запрошуємо Вас взяти участь у регіональних круглих столах «Запровадження механізмів інституційної підтримки ОГС в Україні», що проводитимуться спільними зусиллями Адміністрації Президента України та Координатором проектів ОБСЄ в Україні. Головною темою заходів буде обговорення рекомендацій щодо створення Національного Фонду розвитку громадянського суспільства, як інституціонального механізму в контексті реалізації Національної стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні 2016-2020рр.

Заходи відбудуться 28 вересня (м. Харків), 30 вересня (м. Дніпро), 3 жовтня (м. Луцьк), 5 жовтня (м. Тернопіль), 7 жовтня (м. Чернівці), 10 жовтня (м. Одеса), 12 жовтня (м. Миколаїв) та мають сприяти активізації співпраці між громадянським суспільством та регіональними державними адміністраціями у питаннях реалізації Національної стратегії на регіональному рівні.

Під час заходу обговорення та презентації будуть концентруватися навколо наступних ключових тем:

· Концепція Національного фонду розвитку громадянського суспільства як механізму інституційної підтримки ОГС;
· Законодавче підґрунтя створення та діяльності Фонду;
· Мета та завдання Фонду та його очікувані результати;
· Управління Фонду: керівні органи та структура, персонал, процедури внутрішнього управління та контролю;
· Джерела та критерії фінансування;
· Процедури та оцінка відбору проектів;
· Моніторинг та оцінка діяльності Національного Фонду

Учасникам заходу Координатор проектів ОБСЄ в Україні відшкодовує транспортні витрати (лише автобус, маршрутки (з квитками) та потяг (крім СВ), в окремих винятках кошти за пальне) та забезпечує харчування впродовж заходу. Для отримання відшкодувань транспортних витрат Вам необхідно мати при собі паспорт та оригінали квитків.

Інформація про місце проведення буде надана додатково після попередньої реєстрації.

Для попередньої реєстрації необхідно як найшвидше заповнити реєстраційну форму, але не пізніше, ніж за тиждень до заходу.
Office: +380 44 492 0382 | Fax: +380 44 492 0383 | Mobile: + 380 63 313 08 82
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