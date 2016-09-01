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У Чернівцях з’явиться перша смуга для руху громадського транспорту

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Петро КОБЕВКО, журналіст:

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - пара Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ? ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ?Третій рік поспіль триває війна на Сході України, що гальмує розвиток нашої держави і висмоктує її соки. Переважна більшість українців прагне миру, але не будь-якою ціною. Натомість агресор вимагає нашої капітуляції, щоб зберегти Україну під своїм контролем. Європа і США стомилися від невирішеності цього конфлікту, а Москва розраховує на послаблення їхньої допомоги українцям. В її інтересах - замороження ситуації.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.
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в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться вечірка "Культурний шок в бібліотеці"
30 вересня об 11.00
У приміщенні Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини» (м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 5) відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня працівників освіти.
30 вересня о 16:00
у Центрі культури "Вернісаж" / вул. І.Франка, 15 / відбудеться відкриття Всеукраїнської виставки декоративно-ужиткового мистецтва "Від Землі до Сонця"


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Слуги народні. Бурбак і Федорук не відбилися від рук

Сьогодні, 13:15 / Коментарів: 0
Слуги народні. Бурбак і Федорук не відбилися від рук


Народні депутати України Максим Бурбак та Микола Федорук дали традиційну прес-конференцію у Чернівцях. Вона трохи відрізнялася від попередніх.
Загартований уже не тільки на барикадах, а й у владних кабінетах, у парламентських і політичних інтригах Максим Бурбак дав слабинку. Він почав нервувати. І даремно. Бо відразу наштовхнувся на агресивні допити недружніх до нього і партії «Народний Фронт» журналістів. Хоча він був готовий до такого розвитку подій.

- Ми це уже проходили, - сказав нардеп. - Спочатку були атаки на нашу партію і на Арсенія Яценюка по всій Україні. Результату недругам ці атаки не принесли. Більше того, партія укріпилася. А лідера Арсенія Яценюка та його міністра фінансів Наталію Яресько недавно всесвітньовідомий польський економіст Бальцерович назвав рятівниками України. Вони врятували нашу державу від фінансового дефолту.

Отож тепер ці атаки перейшли на області. Зокрема, вибрали нашу Буковину, малу батьківщину Яценюка. У ЗМІ закидають різні фейки, аби відволікти людей від порушника і фальсифікатора виборів громадянина Білика. Прикро, що місцева прокуратура, поліція не змогли довести цю справу до суду і відіслали до Києва. Чому її передали до столиці? З цим питанням я звернувся до заступника генерального прокурора України. Дякую ГО «Опора», що почала судову тяжбу з фальсифікатором. Громадянин Білик повинен відповісти перед законом, а не бігати милі та шуміти.

- Але Білик каже, що це Ви його переслідуєте за те, що він вимагав від ринку «Добробут» повернути місту 400 млн. грн…

- Де заяви від нього чи їхнього «Рідного міста» до правоохоронців з цією інформацією? - відразу парирував Максим Юрійович. - У Продана, керівника «бригади» «Рідне місто», є знайомі депутатки, які б могли це довести до логічного кінця.

Щодо справи Білика, впевнений Максим Бурбак, це - плювок в обличчя всім чернівчанам. Бо за нею покарано трьох студентів. Трьом молодим людям зламані долі. А той, хто це затіяв, нібито ніц не винен.

Далі Бурбак відкрив інформацію, що у міській прокуратурі працює родич Продана. Хоча цей факт жодного стосунку до справи не має.

Дуже боляче реагував нардеп на питання про те, що досі на Буковині не звільнені з посад вчорашні регіонали, які продовжують шкодити області та Україні.

- Чому досі не звільнено корупціонера Маніліча, начальника БУВР Дзюбу, начальника служби доріг Гаха, начальника відділення антимонопольного комітету Мотуляка та інших?..

- Дзюба написав уже заяву…

- Та Ви про це говорили ще півроку тому. Заяви розглядаються 14 днів…

- А чому Ви не говорите про ставленика Рибака Череватого (лісове управління - П.К.)?

- Говорю: чому досі не звільнені з посад всі корупціонери, регіонали та їхні тушки?

- Є закон про держслужбу. Їх повинні переобрати за конкурсом.

Після такої відповіді журналісти засумнівалися, чи насправді Бурбак є «смотрящим» на Буковині, як його називають недоброзичливці. Адже справжнім «смотрящим» (його так назвав Москаль) Василь Продан свого часу за лічені дні зняв з посади міського голову Федорука, якого ніхто не смів чіпати у Чернівцях з часів раннього Брежнєва і аж до Януковича.

Ледь не посадив до тюрми Івана Ринжука, директора Калинівського ринку. Якщо Бурбак не може впоратися з регіоналами, то «нагляд» за Чернівцями треба повернути знову Продану - він і наведе порядок і з ними, і з іншими.

Журналісти порушили й проблему, що виникла у зв`язку з наклепом на Україну, уряд і владу Буковини окремих громадських діячів румунських товариств Чернівецької області. Зокрема, вони написали звернення до дипломатичних інституцій ЄС, Америки та Канади, у якому скаржаться на те, що наша держава утискає права національних меншин. Серед інших вони ставлять вимогу, аби у школах, де до 1940 року (від 1918 до 1940 років Чернівецька область була окупована боярською Румунією - П.К.) викладання велося румунською мовою, знову відновили ту практику окупаційної тоді влади. Далі ці лідери пишуть, що назви населених пунктів, де проживає більшість румуномовних громадян України, не дублюються румунською мовою. Це - звичайна цинічна брехня. Як приклад цього, публікуємо фото написів при в`їздах у села Бояни, Маршинці, Тарасівці Новоселицького району.

Слуги народні. Бурбак і Федорук не відбилися від рук

Слуги народні. Бурбак і Федорук не відбилися від рук

Слуги народні. Бурбак і Федорук не відбилися від рук


Як з`ясувалося, цього звернення не читав депутат. Тож запевнив, що обов`язково з ним ознайомиться і при зустрічі з послом Румунії в Україні говоритиме з ним про це. Також закликав і свого колегу Тіміша втрутитися в цю делікатну справу. І разом вирішувати проблему.

Нардеп Федорук розповів про свою роботу в парламенті та перші успіхи децентралізації і об`єднання громад.

І ніби цвях у домовину "Рідному місту" забили народні депутати, коли в унісон заявили, що будуть й надалі добиватися розпуску міської ради і зняття міського голови.

Петро КОБЕВКО
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