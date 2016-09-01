Групу невідомих осіб та 24 ящики цигарок затримали прикордонники на Буковині

За минулу добу на ділянці Чернівецького прикордонного загону було припинено кілька спроб незаконного переправлення сигарет до сусідньої країни.

Так, учора вранці у тісній співпраці із суміжною стороною вдалося припинити зухвалу спробу чисельної групи осіб незаконно перемістити куриво через кордон. Під час моніторингу прилеглої ділянки, прикордонна поліція Румунії помітила групу осіб, яка рухалася в бік кордону. Одразу ж було поінформовано і українських колег. Відтак, силами прикордонників відділу «Черепківка» та резервами Чернівецького загону, які були підняті по тривозі, у кількох місцях поблизу кордону вдалося затримати чотирьох осіб без документів. Румунська сторона повідомила про затримання на своїй території ще чотирьох осіб та сім пакунків тютюнових виробів.

Наразі усі затримані особи доставлені до прикордонного підрозділу, на них складено відповідні адміністративно-процесуальні документи. Рішення про їх покарання виноситиме суд.

Також учора по обіді прикордонники відділу «Фальків» запобігли спробі незаконної переправи 24 ящиків тютюнових виробів до сусідньої Румунії. Під час перевірки оперативної інформації, неподалік кордону було виявлено схованку, в якій знаходилося куриво. Ящики були упаковані чорним поліетиленом, добре замасковані та підготовлені до незаконної переправи через кордон.

Наразі усі сигарети у кількості майже 12 тисяч пачок доставлено до прикордонного підрозділу та після відповідних процедур буде передано представникам ДФС у Чернівецькій області. Пошук ймовірних власників покинутого краму наразі триває.



Прес-служба Чернівецького

прикордонного загону



