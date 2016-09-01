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Новини
12:04
29 вересня

Групу невідомих осіб та 24 ящики цигарок затримали прикордонники на Буковині

11:32
29 вересня

Олексій Каспрук повідомив про дві смерті: 11-річної дівчинки та двірника

11:03
29 вересня

Буковинка намагалася перемістити через кордон ліки

11:00
29 вересня

На відпустку у підприємців – 3 місяці

10:59
29 вересня

Єдиний податок: особливості переходу

10:58
29 вересня

У Чернівцях 27 мобілізованих підприємців скористались податковими пільгами

10:14
29 вересня

Храмове свято чернівчани зустрінуть із повним гаманцем

10:09
29 вересня

У Чернівцях проживають шестеро довгожителів

17:48
28 вересня

Суд засудив мешканця м. Чернівці за незаконне зберігання вогнепальної зброї та спричинення тяжких тілесних ушкоджень

16:17
28 вересня

Рятувальники закликають буковинців дотримуватися правил безпеки при експлуатації опалювальних пристроїв

14:24
28 вересня

Нагороди не оподатковуються

14:23
28 вересня

Як оподатковується зарплата працівника-інваліда

14:23
28 вересня

Користувачі природних ресурсів відшкодували бюджету більше 100 мільйонів

14:21
28 вересня

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13:55
28 вересня

Упродовж доби співробітники Чернівецької митниці ДФС зафіксували 7 випадків порушення митних правил

13:44
28 вересня

До Всесвітнього дня туризму

13:20
28 вересня

Прокуратура вимагає від підприємця звільнити приміщення дитсадка, яке використовується не за призначенням

12:08
28 вересня

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28 вересня

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11:28
28 вересня

Грузин намагався підкупити прикордонників за 300 доларів США

11:26
28 вересня

На Буковині прикордонники виявили сховок із пакунками тютюнової контрабанди

11:24
28 вересня

Підвищити кваліфікацію працівника можна без податків

11:23
28 вересня

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11:23
28 вересня

До 1 грудня щомісячний внесок ЄСВ для спрощенців - 319 грн.

15:25
27 вересня

У Чернівцях з’явиться перша смуга для руху громадського транспорту

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - пара Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ? ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ?Третій рік поспіль триває війна на Сході України, що гальмує розвиток нашої держави і висмоктує її соки. Переважна більшість українців прагне миру, але не будь-якою ціною. Натомість агресор вимагає нашої капітуляції, щоб зберегти Україну під своїм контролем. Європа і США стомилися від невирішеності цього конфлікту, а Москва розраховує на послаблення їхньої допомоги українцям. В її інтересах - замороження ситуації.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.
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Що, Де, Коли
29 вересня о 18.00
в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться вечірка "Культурний шок в бібліотеці"
30 вересня об 11.00
У приміщенні Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини» (м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 5) відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня працівників освіти.
30 вересня о 16:00
у Центрі культури "Вернісаж" / вул. І.Франка, 15 / відбудеться відкриття Всеукраїнської виставки декоративно-ужиткового мистецтва "Від Землі до Сонця"


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Групу невідомих осіб та 24 ящики цигарок затримали прикордонники на Буковині

Сьогодні, 12:04 / Коментарів: 0
За минулу добу на ділянці Чернівецького прикордонного загону було припинено кілька спроб незаконного переправлення сигарет до сусідньої країни.
Так, учора вранці у тісній співпраці із суміжною стороною вдалося припинити зухвалу спробу чисельної групи осіб незаконно перемістити куриво через кордон. Під час моніторингу прилеглої ділянки, прикордонна поліція Румунії помітила групу осіб, яка рухалася в бік кордону. Одразу ж було поінформовано і українських колег. Відтак, силами прикордонників відділу «Черепківка» та резервами Чернівецького загону, які були підняті по тривозі, у кількох місцях поблизу кордону вдалося затримати чотирьох осіб без документів. Румунська сторона повідомила про затримання на своїй території ще чотирьох осіб та сім пакунків тютюнових виробів.
Наразі усі затримані особи доставлені до прикордонного підрозділу, на них складено відповідні адміністративно-процесуальні документи. Рішення про їх покарання виноситиме суд.
Також учора по обіді прикордонники відділу «Фальків» запобігли спробі незаконної переправи 24 ящиків тютюнових виробів до сусідньої Румунії. Під час перевірки оперативної інформації, неподалік кордону було виявлено схованку, в якій знаходилося куриво. Ящики були упаковані чорним поліетиленом, добре замасковані та підготовлені до незаконної переправи через кордон.
Наразі усі сигарети у кількості майже 12 тисяч пачок доставлено до прикордонного підрозділу та після відповідних процедур буде передано представникам ДФС у Чернівецькій області. Пошук ймовірних власників покинутого краму наразі триває.

Прес-служба Чернівецького
прикордонного загону

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