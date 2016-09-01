Олексій Каспрук повідомив про дві смерті: 11-річної дівчинки та двірника

З хвилини мовчання почалася сьогоднішня сесія міської ради. Міський голова Олексій Каспрук повідомив всіх присутніх про дві смерті: сьогодні зранку загинув двірник, який прибирав вулиці у Чернівцях. Його збила машина. Нагадаємо, в травні 2016 року уночі, під час прибирання міста, на дорозі загинув 60-річний вантажник сміттєвозу. І також мер повідомив, що загибла дівчинка у ДТП в Кам'янці-Подільському - це онука волонтерки Марії Філіпчук.

29 вересня, о 19 год, в храмі Різдва Пресвятої Богородиці на вулиці Капеланській (вул.Нікітіна, 31), відбудеться поминальна панахида за загиблою дівчинкою Еліною.







Джерело: http://acc.cv.ua/