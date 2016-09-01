Буковинка намагалася перемістити через кордон ліки

Прихований у подвійному дні господарської валізи лікарський препарат «Aflutop» виявили буковинські митники



18 упаковок по 10 ампул в кожній лікарського препарату іноземного виробництва «Aflutop» намагалася перемістити сьогодні вночі до України 54-річна буковинка в рейсовому автобусі “Бухарест-Чернівці”.

Не вказані в митній декларації та приховані від митного контролю у подвійному дні господарської валізи ліки виявили сьогодні вночі співробітники Чернівецької митниці ДФС в пункті пропуску “Порубне-Сірет” митного поста “Вадул-Сірет”.

Предмети правопорушення вартістю 9 000 грн. вилучено за протоколом про ПМП за ч.1 ст483 Митного кодексу України.



