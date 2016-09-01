У Чернівцях 27 мобілізованих підприємців скористались податковими пільгами

За підприємцями, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняті на військову службу за контрактом, на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, не припиняється державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців.

У разі непровадження ними підприємницької діяльності у період проведення мобілізації нарахування податків і зборів таким фізичним особам – підприємцям не здійснюється (ч. 3 ст. 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).

Тимчасово мобілізовані на військову службу підприємці і самозайняті особи звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) або єдиного податку, а також єдиного соціального внеску (ЄСВ) за себе на весь період такої служби (згідно зі змінами, внесеними до Податкового кодексу України Законом України від 20.05.2014 року №1275-VІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації»).

Наразі у Чернівцях 27 мобілізованих підприємців скористались цією податковою пільгою.

Звертаємо увагу, що мобілізовані підприємці чи самозайняті особи, що використовують у своїй господарській діяльності працю найманих працівників, які продовжують працювати за наймом під час мобілізації такого підприємця, зобов’язані уповноважити іншу особу на виплату заробітної плати або інших доходів найманим працівникам.

У такому випадку обов’язок з нарахування та утримання ПДФО і ЄСВ з таких виплат на термін військової служби підприємця несе уповноважена особа.

Обов’язок зі сплати ПДФО та ЄСВ за найманих працівників повинен здійснити демобілізований підприємець чи самозайнята особа протягом 180 календарних днів з першого дня його демобілізації без нарахування штрафних та фінансових санкцій.

Для отримання зазначених пільг демобілізований підприємець чи самозайнята особа повинен протягом 10 днів після демобілізації або після закінчення лікування (реабілітації) надати фіскальному органу за місцем податкової реєстрації такі документи:

- заяву про надання пільги в довільній формі;

- копію військового квитка або копію іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу під час мобілізації.

Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ