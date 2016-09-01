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Новини
12:04
29 вересня

Групу невідомих осіб та 24 ящики цигарок затримали прикордонники на Буковині

11:32
29 вересня

Олексій Каспрук повідомив про дві смерті: 11-річної дівчинки та двірника

11:03
29 вересня

Буковинка намагалася перемістити через кордон ліки

11:00
29 вересня

На відпустку у підприємців – 3 місяці

10:59
29 вересня

Єдиний податок: особливості переходу

10:58
29 вересня

У Чернівцях 27 мобілізованих підприємців скористались податковими пільгами

10:14
29 вересня

Храмове свято чернівчани зустрінуть із повним гаманцем

10:09
29 вересня

У Чернівцях проживають шестеро довгожителів

17:48
28 вересня

Суд засудив мешканця м. Чернівці за незаконне зберігання вогнепальної зброї та спричинення тяжких тілесних ушкоджень

16:17
28 вересня

Рятувальники закликають буковинців дотримуватися правил безпеки при експлуатації опалювальних пристроїв

14:24
28 вересня

Нагороди не оподатковуються

14:23
28 вересня

Як оподатковується зарплата працівника-інваліда

14:23
28 вересня

Користувачі природних ресурсів відшкодували бюджету більше 100 мільйонів

14:21
28 вересня

В Чернівцях запускається перша в Україні Теплиця громадських ініціатив

13:55
28 вересня

Упродовж доби співробітники Чернівецької митниці ДФС зафіксували 7 випадків порушення митних правил

13:44
28 вересня

До Всесвітнього дня туризму

13:20
28 вересня

Прокуратура вимагає від підприємця звільнити приміщення дитсадка, яке використовується не за призначенням

12:08
28 вересня

На Буковині підпільно працювала нарколабораторія

11:51
28 вересня

Частина Чернівців сьогодні без світла

11:28
28 вересня

Грузин намагався підкупити прикордонників за 300 доларів США

11:26
28 вересня

На Буковині прикордонники виявили сховок із пакунками тютюнової контрабанди

11:24
28 вересня

Підвищити кваліфікацію працівника можна без податків

11:23
28 вересня

Чернівецьким студентам повернули з бюджету 777,1 тис. гривень

11:23
28 вересня

До 1 грудня щомісячний внесок ЄСВ для спрощенців - 319 грн.

15:25
27 вересня

У Чернівцях з’явиться перша смуга для руху громадського транспорту

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Колонка автора

Петро КОБЕВКО, журналіст:

Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - пара Війна престолів містечкового політикуму. «Народний Фронт» і «Рідне місто»: два чоботи - параУ Чернівцях розгорівся скандал. Першими почали роздувати його журналісти. Вони звинуватили Максима Бурбака, голову фракції «Народний Фронт» у верховній раді, у тому, що він хоче приватизувати приміщення на вулиці Сковороди у Чернівцях. Бурбак дійсно зробив спробу отримати приміщення на 216 м кв. по вул. Сковороди, 1 під офіс партії та для своєї громадської приймальні.

Ігор БУРКУТ, політолог:

ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ? ЗАМИРЕННЯ ЧИ ЗАМОРОЖЕННЯ КОНФЛІКТУ?Третій рік поспіль триває війна на Сході України, що гальмує розвиток нашої держави і висмоктує її соки. Переважна більшість українців прагне миру, але не будь-якою ціною. Натомість агресор вимагає нашої капітуляції, щоб зберегти Україну під своїм контролем. Європа і США стомилися від невирішеності цього конфлікту, а Москва розраховує на послаблення їхньої допомоги українцям. В її інтересах - замороження ситуації.

Петро КОБЕВКО, Заслужений журналіст України:

Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12 Чернівці облуплені. Вулиця Ольги Кобилянської, 5, 7, 12Вулиця Ольги Кобилянської - одна із найстарших у Чернівцях. І бере свій початок з давніших часів, ніж її назвали Панською. Перші будинки тут були ще у ХVІІІ столітті. І називалася тоді вулиця Молодіївською. Напевне, інших ще не було у напрямку села Молодія Глибоцького району. Тоді назвали її так, аби люди напрямок могли визначити. Тобто цією дорогою треба їхати, аби до Молодії дістатися.
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Що, Де, Коли
29 вересня о 18.00
в приміщенні обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М. Івасюка (вул. О. Кобилянської, 47) відбудеться вечірка "Культурний шок в бібліотеці"
30 вересня об 11.00
У приміщенні Чернівецького обласного центру естетичного виховання «Юність Буковини» (м. Чернівці, вул. Героїв Майдану, 5) відбудуться урочистості з нагоди відзначення Дня працівників освіти.
30 вересня о 16:00
у Центрі культури "Вернісаж" / вул. І.Франка, 15 / відбудеться відкриття Всеукраїнської виставки декоративно-ужиткового мистецтва "Від Землі до Сонця"


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У Чернівцях 27 мобілізованих підприємців скористались податковими пільгами

Сьогодні, 10:58 / Коментарів: 0
За підприємцями, які призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийняті на військову службу за контрактом, на строк до закінчення особливого періоду або до оголошення рішення про демобілізацію, не припиняється державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців.
У разі непровадження ними підприємницької діяльності у період проведення мобілізації нарахування податків і зборів таким фізичним особам – підприємцям не здійснюється (ч. 3 ст. 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»).
Тимчасово мобілізовані на військову службу підприємці і самозайняті особи звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання податкової звітності з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) або єдиного податку, а також єдиного соціального внеску (ЄСВ) за себе на весь період такої служби (згідно зі змінами, внесеними до Податкового кодексу України Законом України від 20.05.2014 року №1275-VІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації»).
Наразі у Чернівцях 27 мобілізованих підприємців скористались цією податковою пільгою.
Звертаємо увагу, що мобілізовані підприємці чи самозайняті особи, що використовують у своїй господарській діяльності працю найманих працівників, які продовжують працювати за наймом під час мобілізації такого підприємця, зобов’язані уповноважити іншу особу на виплату заробітної плати або інших доходів найманим працівникам.
У такому випадку обов’язок з нарахування та утримання ПДФО і ЄСВ з таких виплат на термін військової служби підприємця несе уповноважена особа.
Обов’язок зі сплати ПДФО та ЄСВ за найманих працівників повинен здійснити демобілізований підприємець чи самозайнята особа протягом 180 календарних днів з першого дня його демобілізації без нарахування штрафних та фінансових санкцій.
Для отримання зазначених пільг демобілізований підприємець чи самозайнята особа повинен протягом 10 днів після демобілізації або після закінчення лікування (реабілітації) надати фіскальному органу за місцем податкової реєстрації такі документи:
- заяву про надання пільги в довільній формі;
- копію військового квитка або копію іншого документа, виданого відповідним державним органом, із зазначенням даних про призов такої особи на військову службу під час мобілізації.
Відділ організації роботи Чернівецької ОДПІ
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