Храмове свято чернівчани зустрінуть із повним гаманцем

Обличчя будь-якого міста визначають його мешканці – своєю невтомною працею, досягненнями, професійною майстерністю. Завдяки чернівчанам наше місто може відсвяткувати своє храмове свято із повним бюджетним гаманцем.

«Цього року станом на 27.09.2016р. платники податків столиці Буковини сплатили до бюджету міста 575,4 млн. грн. податків що на 168,8 млн. грн., або майже на третину більше, ніж за 9 місяців минулого року», - розповів начальник Чернівецької ОДПІ Микола Загарюк.

Найвагоміший внесок до бюджетного гаманця традиційно зробили містяни, які отримують офіційні доходи. Цього року казна міста поповнилась 295-ма мільйонами податку з доходів громадян. Землевласники та землекористувачі перерахували 98,5 млн. грн. плати за землю; «акцизники» - 91,7 млн. грн. податку; «єдинники» – 77,5 млн. грн. Усі податкові надходження значно перевищують минулорічні за аналогічний період.

Чернівецька ОДПІ щиро вітає мешканців нашого прекрасного міста із Днем народження та бажає, щоб кожен платник податків відчував свою причетність до економічного процвітання Чернівців!

Бажаємо усім нам миру та благополуччя, міцного здоров`я, щастя і радості, добра, злагоди, творчих задумів та їх втілення, впевненості та віри у краще майбутнє!

Щиро дякуємо усім, хто не словом, а ділом долучається до розбудови найкращого міста на землі – наших рідних ЧЕРНІВЦІВ!

Із повагою,

начальник Чернівецької ОДПІ Микола Загарюк

