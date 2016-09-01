У Чернівцях проживають шестеро довгожителів

Уже традицією для Чернівецької мерії напередодні Дня міста є вітання для довгожителів. Цьогоріч вітання від міського голови і грошову допомогу отримали шестеро чернівчан, яким минуло сто років і більше.



На сайті мерії опубліковано перелік винуватців вітань:



Васелина Мафтеївна Подарунок, яка в цьому році відзначила 100-річний ювілей;

Ніна Михайлівна Онипко, Галина Карлівна Любківська, які в цьому році відзначили 101-у річницю з дня народження;

Валеріан Іларіонович Баранніков, Юлія Павлівна Дерев’янко,Афанасій Іванович Ревега, які в цьому році відзначили 102-у річницю з дня народження.



У кожного з них запитали, в чому полягає щастя людини та секрет довголіття. Відповідь була майже аналогічною – щастя і зміст життя у тому, щоби вміти йому радіти.



джерело: http://chv.tv