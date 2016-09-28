Теми дня ТВА середа, 28.09.2016



- Громадянина Грузії підозрюють у спробі дати хабар прикордонникам.

- На небезпечний відрізок дороги неподалік Чернівців скаржаться жителі села Чагор.

- Гроші заплатити, але квартири так і не отримали.

- Переатестація правоохоронців чи творення поліцейської держави?

- У Чернівцях святкуватимуть 608-му річницю із дня першої писемної згадки.

- Чому не варто жартувати із вогнем - пояснювали третьокласникам рятувальники у дитячій бібліотеці.

- В рамках чотириденного нового проекту "Грай на виїзді, грай скрізь" відбулися відкриті футбольні уроки для дітей переселенців та воїнів АТО.

- Чемпіонат Світу з мотокросу планують повернути до Чернівців.